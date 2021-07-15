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Rockstar Games готовит очередное обновление для бессмертного онлайн режима GTA V. На этот раз в игре появятся уличные гонки и множество связанного с ними контента. Обновление Los Santos Tuners, запланированное на 20 июля, добавит «тонну» динамичных миссий и гонок. До обозначенной даты в игре можно получить тематические награды за выполнение заданий, подробнее об этом рассказано в блоге Rockstar Games.

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Разработчики сообщают о нескольких режимах, каждый со своей таблицей лидеров. Появятся короткие гонки «лицом к лицу» (Head-to-Head), «схватка» (Scramble) с прохождением контрольных точек, где встретятся до 4 игроков, «гонки на время» (Time Trials) и другие режимы. Также появятся серии уличных гонок (Street Race Series) и преследования (Pursuit Series).

В игру добавят и гигантское социальное пространство LS Car Meet, где каждый игрок сможет общаться с другими гонщиками, участвовать в мероприятиях и демонстрировать свой тюнингованный болид. Конечно, такое обновление не могло обойтись без новых транспортных средств. В игре появятся спортивные авто и масл-кары, всего 17 моделей, 10 из которых будут доступны 20 июля, а остальные постепенно появятся в игре в течение лета.

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Есть и не совсем приятные особенности для игроков на ПК, разработчики говорят об обновлениях некоторых автомобилей, которые будут доступны только для новой версии GTA Online на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X|S.