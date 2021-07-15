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Научный сотрудник и директор по технологиям Arm Роб Эйткен в блоге компании заострил внимание на необходимости сокращения воздействия технологий на окружающую среду. Закон Мура теряет свою актуальность с приближением размера транзисторов к физическому пределу, невозможно думать только о росте производительности, нужно учитывать эффективность. «Производительность на ватт должна стать новой парадигмой, определяющей планы развития продуктов, которые извлекают все большую производительность из постоянно уменьшающейся мощности», — написал Эйткен и обратил внимание на закон Куми (Джонатан Куми, Стэнфордский университет), описывающий тенденцию увеличения соотношения вычислительной мощности к энергии.

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Для устойчивого развития высоких технологий нужно работать над повышением эффективности и активным снижением энергопотребления: «Экстраполируя закон Куми, например, мы ожидаем, что устройства будут продолжать становиться все более энергоэффективными, а процессоры будут иметь настолько низкое энергопотребление, что они смогут получать энергию из окружающей среды». Специалист отмечает, что увеличение производительности на ватт заложено в Arm с самого начала, это открывает возможности для снижения воздействия технологий на окружающую среду при максимальном использовании их преимуществ.