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Снижению выбросов углерода уделяется все больше внимания. Повышенные требования предъявляют и к производителям автомобилей, что уже заставило многих из них отказаться от объемных и мощных двигателей внутреннего сгорания (ДВС). Требования продолжают ужесточаться и, как известно, многие крупные автопроизводители уже намерены в ближайшие 5…15 лет полностью отказаться даже от гибридов, переключившись только на полностью электрические модели.

Как отмечает The Verge, в следующий этап радикального плана Европейского Союза (ЕС) по значительному сокращению выбросов углерода входит предложение к 2035 году отказаться от транспортных средств с ДВС. Закон еще не принят, но для этого есть все предпосылки. В соответствии с новыми требованиями, к 2030 году общие выбросы CO 2 от новых транспортных средств должны снизиться на 55% относительно текущего уровня — это существенно выше запланированных ранее показателей. К 2035 году ЕС предлагает 100% сокращение, что фактически является запретом на выпуск новых бензиновых и даже гибридных автомобилей.

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В своем предложении ЕС также пытается ускорить распространение в странах зарядных станций, к 2025 году станций на главных дорогах должно быть столько, чтобы расстояние между ними не превышало 60 км. Таким образом предполагается, что к 2030 году в Европе будет 3,5 миллиона зарядных станций, а к 2050 более 16 миллионов.