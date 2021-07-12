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Новый кулер AXP90-X47 от Thermalright выполнен полностью из меди

Такие модели сейчас встретишь не часто.
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Среди воздушных кулеров компании Thermalright появилась новая модель AXP90-X47. Это достаточно компактный вариант с потоком воздуха, направленным перпендикулярно материнской плате, что позволяет дополнительно эффективно охлаждать околосокетное пространство. Высота кулера 47 мм, длина и ширина 94,5×95 мм, он отлично подойдет для компактных систем. Выделяет модель подбор материалов — это полностью медный кулер. Основание с теплораспределительной пластиной, 6-мм тепловые трубки и пакет из 54 ребер толщиной 0,3 мм — все из высококачественной меди марки C1100.

Изображения: Thermalright

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Создание принудительного потока воздуха возложено на вентилятор TL-9015R с диаметром крыльчатки 90 мм, его толщина 15 мм. Крыльчатка вращается со скоростью до 2700 об/мин, создавая достаточно мощный поток воздуха — объемный расход 42,58 CFM при статическом давлении 1,33 мм водного столба. Применяется гидродинамический подшипник, а заявленный уровень шума не превышает 22,4 дБА.

Из оставшихся ключевых характеристик можно отметить вес в 520 грамм и поддержку сокетов AM4, LGA1200 и LGA115x. Про стоимость новинки пока ничего не известно.

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Источник: TechPowerUp, Thermalright.

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