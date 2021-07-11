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Steam — крупнейшая платформа распространения игр от компании Valve. Каталог Steam насчитывает огромное количество игр и продолжает расширяться. В 2020 году количество новых игр резко возросло и достигло 9279 наименований, но выделиться в этом огромном количестве проектов может лишь малая толика — 90% всех продаж было сосредоточено вокруг 5% игровых проектов.

По словам Томаса Альтенбургера, главы инди-студии Flying Oak Games, по количеству опубликованных игр в 2020 году Steam вдвое превысил показатели 2016 года. Каждые 53 минуты в Steam появлялась новая игра. Но на половину всех игр, появившихся в Steam в период с января по декабрь, пришлось менее 640 проданных экземпляров, а количество продаж 75% игр, опубликованных в Steam за весь прошлый год, не превысило 2800 единиц. Другими словами, 90% всех продаж было сосредоточено вокруг 464 игр.

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Из 9279 опубликованных игр 6376 были инди-проектами. Отдельная статистика по ним очень похожа на общую: 50% игр инди-разработчиков продались тиражом менее 640 копий, 75% — менее 2480 копий. И снова на 5% игр приходится практически 88% всех продаж.