APU AMD VanGogh получит новый аудио сопроцессор ACP 5
Открытость Linux позволяет заблаговременно узнавать интересные подробности о многих готовящихся к выходу устройствах. Правки драйверов инженерами AMD накануне раскрыли особенности грядущих APU под кодовым названием VanGogh.
реклама
Это семейство вызывает очень большой интерес, преимущественно за счет применения графической архитектуры RDNA2 и поддержки DDR5. Есть и странности, например, VanGogh приписывают процессорные ядра Zen2, что вызывает вопросы, ведь текущее поколение настольных APU основано на Zen3. Есть и другие особенности, заслуживающие внимания.
Похоже, что новый APU также будет иметь новый блок обработки звука, сообщает ресурс Phoronix. В VanGogh будет встроен новый ауди сопроцессор ACP 5.x. Инженеры внесли около 2000 строк кода для внедрения его поддержки, однако каких-либо подробностей о новом блоке из них получить пока не удается. Единственное, что отмечают специалисты, это поддержка двух контроллеров I2S.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила