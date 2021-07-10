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Открытость Linux позволяет заблаговременно узнавать интересные подробности о многих готовящихся к выходу устройствах. Правки драйверов инженерами AMD накануне раскрыли особенности грядущих APU под кодовым названием VanGogh.

Это семейство вызывает очень большой интерес, преимущественно за счет применения графической архитектуры RDNA2 и поддержки DDR5. Есть и странности, например, VanGogh приписывают процессорные ядра Zen2, что вызывает вопросы, ведь текущее поколение настольных APU основано на Zen3. Есть и другие особенности, заслуживающие внимания.

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Похоже, что новый APU также будет иметь новый блок обработки звука, сообщает ресурс Phoronix. В VanGogh будет встроен новый ауди сопроцессор ACP 5.x. Инженеры внесли около 2000 строк кода для внедрения его поддержки, однако каких-либо подробностей о новом блоке из них получить пока не удается. Единственное, что отмечают специалисты, это поддержка двух контроллеров I2S.