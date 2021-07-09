Автономное исследовательское судно Surveyor успешно завершило свой первый рейс длиной 4200 км
Автономное судно Saildrone Surveyor успешно завершило свой первый рейс из Калифорнии на Гавайи, сообщила калифорнийская компания Saildrone накануне. Surveyor имеет длину 22 метра и весит 14 тонн. Движение и управление обеспечивается за счет жесткого паруса и киля, положение которых регулируется несколькими электродвигателями. Электроэнергия для всех систем на борту вырабатывается за счет солнечных панелей на корпусе и парусе.
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Surveyor задуман как беспилотная исследовательская платформа, это единственное в мире транспортное средство, способное выполнять длительные операции по картированию дна без экипажа. Во время своего 28-дневного путешествия судно преодолело около 4200 км, составляя на всем пути карту дна океана с помощью акустических датчиков, считывающих информацию на глубине до 7000 метров. В результате исследователи получили подробную карту 22000 км2 морского дна от Калифорнии до Гавайев.
«Это успешное первое путешествие знаменует собой революцию в нашей способности понимать нашу планету», — сказал Ричард Дженкинс, основатель и генеральный директор Saildrone. «Мы решили задачу обеспечения надежных удаленных морских операций с большой полезной нагрузкой на большие расстояния. Морские исследования теперь могут выполняться без большого корабля и экипажа; это полностью меняет операционную экономику для наших клиентов … ». Теперь Saildrone планирует создать флот Surveyors, который позволит построить точную карту Мирового океана в ближайшие 10 лет.
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