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Автономное судно Saildrone Surveyor успешно завершило свой первый рейс из Калифорнии на Гавайи, сообщила калифорнийская компания Saildrone накануне. Surveyor имеет длину 22 метра и весит 14 тонн. Движение и управление обеспечивается за счет жесткого паруса и киля, положение которых регулируется несколькими электродвигателями. Электроэнергия для всех систем на борту вырабатывается за счет солнечных панелей на корпусе и парусе.

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Surveyor задуман как беспилотная исследовательская платформа, это единственное в мире транспортное средство, способное выполнять длительные операции по картированию дна без экипажа. Во время своего 28-дневного путешествия судно преодолело около 4200 км, составляя на всем пути карту дна океана с помощью акустических датчиков, считывающих информацию на глубине до 7000 метров. В результате исследователи получили подробную карту 22000 км2 морского дна от Калифорнии до Гавайев.





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«Это успешное первое путешествие знаменует собой революцию в нашей способности понимать нашу планету», — сказал Ричард Дженкинс, основатель и генеральный директор Saildrone. «Мы решили задачу обеспечения надежных удаленных морских операций с большой полезной нагрузкой на большие расстояния. Морские исследования теперь могут выполняться без большого корабля и экипажа; это полностью меняет операционную экономику для наших клиентов … ». Теперь Saildrone планирует создать флот Surveyors, который позволит построить точную карту Мирового океана в ближайшие 10 лет.