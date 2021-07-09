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Регистрационная карточка компании MSI на сайте Евразийской экономической комиссии раскрыла некоторые планы компании по выпуску новых видеокарт NVIDIA. Сначала можно отметить подготовку обновленной линейки антимайнерских графических ускорителей GeForce RTX 3060 — на это явно указывает наличие обозначения LHR в названии продукта.

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Что более интересно, в списке зарегистрированных моделей присутствует новая версия GeForce RTX 3090. Это HydroGen — давно забытая серия топовых видеокарт с массивным водоблоком. Последней моделью HydroGen была GeForce GTX 580 на базе архитектуры Fermi.

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На данный момент среди моделей GeForce RTX 30-серии от компании MSI вариантов с предустановленным водоблоком нет. В прошлом поколении видеокарт RTX такие модели были — серия SEA HAWK оснащалась водоблоком, разработанным совместно с компанией EK. По предположению VideoCardz, сотрудничество компаний завершилось. Серия SEA HAWK теперь содержит только AIO решения жидкостного охлаждения, а для моделей с водоблоком для кастомных систем было решено возродить серию HydroGen.

На видео ниже можно увидеть N285GTX HydroGen OC на выставке Computex 2009 года — медный водоблок и никакой надоедливой RGB.

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