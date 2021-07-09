MSI возродит серию видеокарт HydroGen для владельцев систем жидкостного охлаждения
Регистрационная карточка компании MSI на сайте Евразийской экономической комиссии раскрыла некоторые планы компании по выпуску новых видеокарт NVIDIA. Сначала можно отметить подготовку обновленной линейки антимайнерских графических ускорителей GeForce RTX 3060 — на это явно указывает наличие обозначения LHR в названии продукта.
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Что более интересно, в списке зарегистрированных моделей присутствует новая версия GeForce RTX 3090. Это HydroGen — давно забытая серия топовых видеокарт с массивным водоблоком. Последней моделью HydroGen была GeForce GTX 580 на базе архитектуры Fermi.
На данный момент среди моделей GeForce RTX 30-серии от компании MSI вариантов с предустановленным водоблоком нет. В прошлом поколении видеокарт RTX такие модели были — серия SEA HAWK оснащалась водоблоком, разработанным совместно с компанией EK. По предположению VideoCardz, сотрудничество компаний завершилось. Серия SEA HAWK теперь содержит только AIO решения жидкостного охлаждения, а для моделей с водоблоком для кастомных систем было решено возродить серию HydroGen.
На видео ниже можно увидеть N285GTX HydroGen OC на выставке Computex 2009 года — медный водоблок и никакой надоедливой RGB.
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