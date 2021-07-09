К 2025 году Jeep планирует представить электрические внедорожники всех классов
Большинство ведущих мировых автопроизводителей продолжают движение в сторону тотальной электрификации в ближайшее десятилетие. Чем все это закончится, неизвестно, но пока планы достаточно амбициозны и в большинстве случаев предполагают полный отказ от двигателей внутреннего сгорания.
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На электротягу переходят не только обычные гражданские автомобили, но и брутальные спортивные кроссоверы, внедорожники и маслкары, с чем многие не могут смириться. Наверняка все знают культовую американскую марку Jeep, этот автопроизводитель входит в состав группы Stellantis, сформированной в результате объединения Fiat Chrysler и Peugeot.
Как сообщает The Verge, накануне несколько дочерних компаний Stellantis выступили с официальными заявлениями по поводу электрификации. Jeep уже к середине десятилетия планирует вывести на рынок полностью электрофицированные внедорожники с нулевым уровнем выбросов, они будут соседствовать с гибридными вариантами. Отмечается, что электрические и гибридные версии будут представлены во всех классах автомобилей Jeep. Выступление генерального директора Dodge, другой дочерней компании Stellantis, содержало некоторые противоречия, судя по всему, в планах компании представить электрический маслкар к 2024 году.
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