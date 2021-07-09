Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Большинство ведущих мировых автопроизводителей продолжают движение в сторону тотальной электрификации в ближайшее десятилетие. Чем все это закончится, неизвестно, но пока планы достаточно амбициозны и в большинстве случаев предполагают полный отказ от двигателей внутреннего сгорания.

На электротягу переходят не только обычные гражданские автомобили, но и брутальные спортивные кроссоверы, внедорожники и маслкары, с чем многие не могут смириться. Наверняка все знают культовую американскую марку Jeep, этот автопроизводитель входит в состав группы Stellantis, сформированной в результате объединения Fiat Chrysler и Peugeot.

анонсы и реклама 3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса -110 000р на MSI RTX 3080 в Ситилинке 3070 Ti дешевле всего в XPERT.RU -85 000р на 3070: новый обвал цен на видеокарты -76 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU -44 000р на 14Tb Seagate <b>Более чем в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b>

Как сообщает The Verge, накануне несколько дочерних компаний Stellantis выступили с официальными заявлениями по поводу электрификации. Jeep уже к середине десятилетия планирует вывести на рынок полностью электрофицированные внедорожники с нулевым уровнем выбросов, они будут соседствовать с гибридными вариантами. Отмечается, что электрические и гибридные версии будут представлены во всех классах автомобилей Jeep. Выступление генерального директора Dodge, другой дочерней компании Stellantis, содержало некоторые противоречия, судя по всему, в планах компании представить электрический маслкар к 2024 году.