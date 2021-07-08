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Новый портативный дисплей AOC можно подключить через USB-A

Отличный вариант для улучшения продуктивности работы на ноутбуке, даже в дороге.
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Несколько мониторов всегда помогают повысить продуктивность работы. Больше рабочая площадь экрана — больше возможностей для удобного расположения окон приложений. С настольными компьютерами все достаточно просто, можно установить столько мониторов, сколько потребуется. С ноутбуками сложнее. Работая стационарно можно подключить несколько дисплеев, но многим дополнительный дисплей может понадобиться для работы в дороге — в этом случае стоит обратить внимание на новинку от AOC.

Источник изображений: AOC

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Модель I1601P — это компактный дисплей 15,6″ с разрешением FHD и IPS-матрицей. Отдельно стоит отметить достаточно высокий уровень яркости 220 нит, покрытие с защитой от бликов и технологию LowBlue для защиты глаз от воздействия синего спектра.

Одна из ключевых особенностей I1601P — универсальное подключение либо через USB-C с поддержкой DP, либо через USB-A, последний вариант возможен благодаря технологии DisplayLink и универсальному кабелю. Это позволяет использовать модель даже с не самыми современными устройствами. В комплект также входит защитный чехол, который может использоваться как подставка. Дебют I1601P на рынке состоится в августе по рекомендованной цене €219.

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