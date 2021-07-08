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Компания Daikin, ведущий японский производитель климатической техники, планирует к 2025 году выпустить на рынок новый холодильный агент, который увеличит запас хода электромобилей на 50%, сообщает издание Nikkei Asia.

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В случае традиционных автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, вал компрессора климатической системы приводится в движение через ременную передачу от коленчатого вала двигателя и отбирает часть его мощности. В электромобилях используются компрессоры с электроприводом, который питается от аккумуляторной батареи и зачастую оказывает существенное влияние на расход заряда и дальность хода соответственно.

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Мощность, расходуемая на сжатие, зависит, в том числе, от теплофизических свойств рабочего вещества, поэтому разработка новых холодильных агентов — одно из направлений повышения эффективности работы климатических систем. В сообщении Nikkei говорится: «Новый хладагент Daikin имеет точку кипения около минус 40°C, что на 10-15 градусов ниже, чем у обычного продукта. Это снижает мощность, необходимую для сжатия».

Стоимость нового хладагента пока неизвестна, отмечается, что Daikin будет исходить из ситуации на рынке, но, вероятно, даже если он не будет дешевым, применение в электромобилях он найдет, поскольку затраты на улучшение аккумулятора для увеличения запаса хода на 50% исчисляются тысячами долларов.