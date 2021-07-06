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Pixabay Оригинальное фото WorldSpectrum

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Общий хешрейт сети Ethereum (ETH) к концу июня упал на 25% по сравнению с пиковыми показателями в мае. Это значительное падение скорости хеширования подчеркивает огромное влияние, которое оказало на отрасль недавнее жесткое подавление криптовалют в Китае, подчеркивает ресурс PCGamer. График аналитической платформы Etherscan наглядно показывает резкое падение, которое в основном связано с закрытием майнинговых ферм. Максимальная скорость хеширования в мае достигала 643,8 ТХ/с, после чего произошел обвал до 477,5 ТХ/с, но сейчас ситуация в сети начинает стабилизироваться и хешрейт приближается к отметке в 500 ТХ/с.

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Есть вероятность, что эффект от запрета майнинга в Китае окажется временным, майнеры сменят дислокацию и нас ожидает очередной взлет. Рост ETH снова может повлиять на доступность видеокарт, несмотря на наполнение рынка новыми версиями с ограничителем хешрейта. Сейчас стоимость ETH вдвое ниже, чем в середине мая, наблюдается небольшое восстановление, но до майских показателей все еще далеко. На момент написания криптовалюта торгуется на уровне $2350 против $4300 долларов в мае, по данным CoinGecko.

Тем временем власти США продолжают зазывать к себе майнеров, правда больший интерес вызывают крупные добытчики биткоинов. Сенатор от штата Вайоминг Синтия Ламмис недавно написала в Twitter, что штат ждет майнеров биткоина и готов к диалогу.