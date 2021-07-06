В Geekbench найден 20-ядерный Intel Sapphire Rapids с максимальной частотой 4,7 ГГц и большим кэшем
Образцы процессоров Intel Sapphire Rapids активно тестируются, накануне результат одной из моделей появился в базе данных Geekbench, о чем сигнализировал Twitter @BenchLeaks.
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По данным ресурса VideoCardz, изучившего данные первым, процессор обладает 20 ядрами и 40 потоками, он работал в составе двупроцессорной платформы под кодовым названием VulcanCity. Geekbench не смог распознать представителя Sapphire Rapids, идентифицировать модель можно по обозначению Family 6 Model 143 Stepping 2. Результаты достаточно плохие, процессор уступает Ryzen 9 5950X и даже многим другим не самым новым моделям, он явно не работает на полной скорости, резюмирует VideoCardz.
Больший интерес вызывают характеристики, если Geekbench смог верно определить показатели, то максимальная тактовая частота для этой модели достигает 4,7 ГГц, что является достаточно высоким показателем. Что еще интереснее, определен размер кэш памяти — процессор получил 75 МБ кэш-памяти третьего уровня и 40 МБ кэш-памяти второго, впечатляет и это далеко не самая топовая модель в будущей линейке.
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