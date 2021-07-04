Tesla улучшает маневренность Cybertruck подруливающими задними колесами
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На рынке электрических пикапов назревает серьезная конкуренция. Множество производителей готовят к массовому производству и поставкам свои версии грузовых машин с электрической тягой. Среди них и Tesla со своим Cybertruck, производство которого пока все еще запланировано на конец года.
Глава компании Илон Маск накануне раскрыл в очередной Twitter-переписке неизвестные ранее особенности Cybertruck, о чем сообщает ресурс Electrek. Маск сказал, что Cybertruck получит подруливающие задние колеса для повышения маневренности и выполнения крутых поворотов. Более никаких подробностей специалист не раскрыл, так что остается неизвестным, как реализована эта функция: будет ли это просто стандартный подруливающий механизм или это будет аналог Crab Walk в HUMMER EV — одном из главных конкурентов Cybertruck.
Стоит напомнить, что Crab Walk позволяет HUMMER EV двигаться по диагонали за счет синхронного поворота передних и задних колес — это похоже на передвижение краба, что и отражено в названии.
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