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В соответствии с планом выпуска продукции Intel, который оказался в руках ресурса VideoCardz, выход на рынок высокопроизводительных настольных решений HEDT поколения Sapphire Rapids был запланирован на второй квартал 2022 года. Даже если опубликованный слайд не является подделкой, то наверняка он отражает уже устаревшую информацию, поскольку Intel несколько дней назад снова отложила выход процессоров Xeon Sapphire Rapids как минимум на два квартала. Поэтому высокопроизводительная серия также должна задержаться, а значит ее выхода стоит ожидать на ранее последнего квартала 2022 года.

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Исходя из слайда, для высокопроизводительной платформы Sapphire Rapids изменятся кодовые имена чипсета — на смену обозначению X придет W. Чипсет W790 фигурирует в плане выпуска как платформа для следующего поколения HEDT. Это позволяет предположить, что продукт будет запущен одновременно с настольными процессорами Raptor Lake, которые придут на смену Alder Lake и, как ожидается, будут поддерживать набор микросхем 700-серии.