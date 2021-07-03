Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Для HEDT процессоров Intel Sapphire Rapids подготовят чипсет W790

В сеть просочился слайд Intel с некоторой информацией о будущей высокопроизводительной платформе.
[ ] для раздела Блоги
+
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.
Оригинальное фото Robert C, Pixabay

 

реклама

В соответствии с планом выпуска продукции Intel, который оказался в руках ресурса VideoCardz, выход на рынок высокопроизводительных настольных решений HEDT поколения Sapphire Rapids был запланирован на второй квартал 2022 года. Даже если опубликованный слайд не является подделкой, то наверняка он отражает уже устаревшую информацию, поскольку Intel несколько дней назад снова отложила выход процессоров Xeon Sapphire Rapids как минимум на два квартала. Поэтому высокопроизводительная серия также должна задержаться, а значит ее выхода стоит ожидать на ранее последнего квартала 2022 года.

Источник: VideoCardz

 

анонсы и реклама
Самая дешевая 3060 в Ситилинке, дешевле нет нигде
3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса
-85 000р на 3070: новый обвал цен на видеокарты
-76 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке
В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate
-90 000р на MSI RTX 3080 в Ситилинке
<b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU
-44 000р на 14Tb Seagate
<b>Более чем в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b>
-21 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке

Исходя из слайда, для высокопроизводительной платформы Sapphire Rapids изменятся кодовые имена чипсета — на смену обозначению X придет W. Чипсет W790 фигурирует в плане выпуска как платформа для следующего поколения HEDT. Это позволяет предположить, что продукт будет запущен одновременно с настольными процессорами Raptor Lake, которые придут на смену Alder Lake и, как ожидается, будут поддерживать набор микросхем 700-серии.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

intel
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Ретроклокинг: легенда оверклокинга Ian «8Pack» Parry – восхождение
6
Обзор маршрутизатора Mikrotik hAP ac3
50
Битва процессоров: Core i5-10400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
24
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 100 тысяч рублей: июль 2021
5
Обзор модельного ряда AeroCool Mirage
12
Битва игровых компьютеров: Core i3-10100F & GeForce RTX 2060 VS Ryzen 3 3100 & Radeon RX 5600 ХТ
3
В погоне за производительностью: процессоры – июнь 2021
23
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Mirage
8
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 VS Radeon RX 5600 XT в связке с процессором Core i5-10600KF
11
Игровой компьютер до 100 тысяч рублей: июнь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
6

Интересные материалы

Изучаем, сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт – июнь 2021
24 июня 2021 30
В погоне за производительностью: процессоры – июнь 2021
29 июня 2021 23
Обзор маршрутизатора Mikrotik hAP ac3
2 июля 2021 50
Обзор и тестирование материнской платы ASRock Z590 Taichi
26 июня 2021 26
Битва процессоров: Core i5-10400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
2 июля 2021 24

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Видеокарты NVIDIA продают с большими скидками в России – цена GeForce RTX 3070 упала на 50%
66
Видеокарты NVIDIA быстро дешевеют в РФ – цена GeForce RTX 3080 Ti приблизилась к GeForce RTX 3070
38
Суперкомпьютер Илона Маска предположительно сможет майнить Эфира на 325 000 долларов в сутки
14
Российские цены на видеокарты NVIDIA продолжают падать – скидки на GeForce 3090 доходят до 130 000р
48
GeForce RTX 3080 Ti рекордно подешевела в РФ и стоит на 50 000 рублей дешевле GeForce RTX 3080
29
Майнеры начали распродавать видеокарты из ферм
71
Российские процессоры Байкал перейдут на 6-нм техпроцесс, а саму компанию продадут за $40-80 млн
119
Цены на видеокарты NVIDIA RTX 3070 опустились до 100 тысяч рублей, а на 3060 - до 65 тысяч рублей
28
Выясняем, можно ли стать миллионером с помощью Chia Coin – подсчитываем доходы с фермы за 2 месяца
10
Глобальная стратегия Old World от создателя Civilization IV выбралась из раннего доступа
2
Китайские майнеры могут купить свою гидроэлектростанцию и скрыто майнить Биткоины
18
Украинец украл у Microsoft 10 миллионов долларов с помощью подарочных карт Xbox
96
В Украине закрыли Bitcoin-ферму, которая принесла ущерб свыше 100 000 долларов
108
Gigabyte перечислила материнские платы, поддерживающие установку Windows 11 на ПК
27
СМИ: новая Dead Space — это крупный ремейк-переосмысление первой части
7
В сети появился ролик с видеокартой на графических процессорах Voodoo 3 и PowerVR
12
21 июля выходит новая игра во вселенной Ведьмака от студии CD Projekt RED
9
Майнеры в Черниговской области Украины воровали электричество в промышленных объемах
46
Майнеры избавляются от GeForce RTX 3090 за 1 800 долларов, хотя покупали видеокарты по 3000 долларов
69
Смартфон Xiaomi POCO C3 взорвался в штанах владельца и нанёс тяжёлые травмы
10

Популярные статьи

Ключ для Windows 10 Pro продают со скидкой 87% на распродаже
Обзор маршрутизатора Mikrotik hAP ac3
50
Terminator Resistance: тест AMD FidelityFX Super Resolution
43
Выбираем где покупать компьютерные комплектующие – в российских, иностранных магазинах или с рук
23
Битва процессоров: Core i5-10400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
24
Битва Супер-кулеров или скажи AIO - нет
31
Pi Network – Как бесплатно получить новую криптовалюту
13
Обзор HDMI-разветвителей с AliExpress дешевле 5$
9
Ретроклокинг: легенда оверклокинга Ian «8Pack» Parry – восхождение
6

Сейчас обсуждают

Зеновий Радеонович
15:18
Клован, на твоей же картинке EVGA просит 1199. Или ты в глазки долбишся? Майнерам выгодна высокая цена при продаже своей паленки. Но спс, что признался.
Анализ доступности и цен видеокарт RTX 2000 и 3000 на Яндекс Маркете в первый день июля
Антон Губарев
15:18
И 15% это таможенный налог, а не НДС. Юр лица платят НДС в виде 20% от стоимости товара
GeForce RTX 3080 Ti рекордно подешевела в РФ и стоит на 50 000 рублей дешевле GeForce RTX 3080
Антон Губарев
15:16
Только вот это импорт, а не экспорт
GeForce RTX 3080 Ti рекордно подешевела в РФ и стоит на 50 000 рублей дешевле GeForce RTX 3080
Антон Губарев
15:15
Мне нафиг эти заморочки не нужны, ещё и с риском дальнейших проблем с гарантией.
GeForce RTX 3080 Ti рекордно подешевела в РФ и стоит на 50 000 рублей дешевле GeForce RTX 3080
Раздолбай
15:15
Грузинский театр осуществил постановку Буратины. На сцене лежит Буратино лет 50-ти, почесывает волосатое пузо. Стук в дверь. – Малвын, ты? Молчание. – Артэмон, ты? Молчание. – А кто? Из-за двери: – Ка...
Роскомнадзор оштрафует Facebook, Twitter и WhatsApp за отказ размещать базы данных российских пользователей на территории РФ
Evgeniy Som
15:14
Так времени сколько прошло? Через год еще выше взлетит. В 2018 он до 60 в пике и близко не поднимался а потом рухнул до 4К что не мешало ему взлететь до 60К да даже сейчас он стоит больше чем в 2018 н...
Китайские майнеры могут купить свою гидроэлектростанцию и скрыто майнить Биткоины
Зеновий Радеонович
15:14
НДС возвращается при экспорте.
GeForce RTX 3080 Ti рекордно подешевела в РФ и стоит на 50 000 рублей дешевле GeForce RTX 3080
Arimand
15:07
Говорить что "деньги разворовываются" - это не патриотично. Патриотично говорить "идут на критически необходимые нужды людей, которые спасают нас от врагов извне"
Российские процессоры Байкал перейдут на 6-нм техпроцесс, а саму компанию продадут за $40-80 млн
ахахах
15:07
3 миллиона образованных уехало насовсем жить и трудится в Россию,а самые отбросы общества уехали трудится на сбор урожая в соседние страны
Российские процессоры Байкал перейдут на 6-нм техпроцесс, а саму компанию продадут за $40-80 млн
rebel-1
15:06
У вас это у кого? Хохлам ссаным батуты не поставляли, а дегенератам-насральнятам батуты не нужны, у них пердаки и так горят похлеще реактивного двигателя, могут в любой момент на орбиту на пердаках вы...
SpaceX готовит к испытаниям 70-метровый сверхтяжелый ускоритель
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем