SpaceX готовит к испытаниям 70-метровый сверхтяжелый ускоритель
SpaceX готовится к первым испытаниям своей новой гигантской ракеты. Сверхтяжелый ускоритель был доставлен и установлен на стартовую площадку Starbase SpaceX в Южном Техасе в четверг 1 июля. Super Heavy высотой около 70 метров является первой ступенью многоразовой транспортной системы SpaceX Starship, которую компания разрабатывает, в том числе, чтобы колонизировать Марс, сообщает ресурс Space. Верхняя ступень системы — это космический корабль Starship высотой около 50 метров, его прототипы многократно испытывались в последнее время.
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Как отмечает TESLARATI, Super Heavy Booster 3 весит в шесть раз больше полностью заправленного Falcon 9 и оснащен 32 ракетными двигателями Raptor, что является абсолютным рекордом и позволяет развивать в два раза больше тяги, чем у ракеты NASA «Сатурн-5».
Летные испытания прототипа Super Heavy Booster 3 проводиться не будут, о чем заявил Илон Маск в Twitter. Ускоритель пройдет наземные испытания, которые запланированы на начало следующей недели. В испытательном орбитальном полете будет участвовать существенно доработанный преемник Booster 3, произойти это может уже этим летом. Если все пойдет по плану, испытательные полеты с другими прототипами Super Heavy и Starship, вероятно, будут проводиться регулярно, в таком случае полностью подготовить транспортную систему удастся к 2023 году.
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