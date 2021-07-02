Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Согласно свежим слухам от инсайдера Moore’s Law Is Dead, AMD планирует выпустить два семейства процессоров EPYC в промежутке между концом 2022 и началом 2023 года. Первое семейство под кодовым названием Genoa уже давно на слуху, как ожидается, оно будет основано на 5-нм техпроцессе и иметь до 96 ядер с архитектурой Zen4. Второе семейство будет включать модели EPYC с количеством ядер до 128, что в два раза больше чем у моделей Rome и Milan, отмечает Hardware Times.

Семейство Genoa будет конкурировать в серверном сегменте и в центрах обработки данных с процессорами Intel Xeon поколения Sapphire Rapids-SP, 96 ядер для этого будет достаточно. Упор будет сделан на одноядерной производительности с более высокими тактовыми частотами и оптимизацией производительности с использованием инструкций AVX-512.

Источник: Moore’s Law Is Dead YouTube анонсы и реклама Самая дешевая 3060 в Ситилинке, дешевле нет нигде 3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса -85 000р на 3070: новый обвал цен на видеокарты -76 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate -90 000р на MSI RTX 3080 в Ситилинке <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU -44 000р на 14Tb Seagate <b>Более чем в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b> -21 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке

Второе семейство, которому приписывают кодовое название Bergamo и 128 ядер, нацелено на рынок облачных технологий, который стремительно захватывают ARM решения различных компаний с большим количеством ядер. Ожидается, что эти процессоры будут совместимы с сокетом SP5, который появится вместе с Genoa.