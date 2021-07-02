В 2023 году AMD может представить 128-ядерные EPYC Bergamo для конкуренции с ARM в облачном сегменте
Согласно свежим слухам от инсайдера Moore’s Law Is Dead, AMD планирует выпустить два семейства процессоров EPYC в промежутке между концом 2022 и началом 2023 года. Первое семейство под кодовым названием Genoa уже давно на слуху, как ожидается, оно будет основано на 5-нм техпроцессе и иметь до 96 ядер с архитектурой Zen4. Второе семейство будет включать модели EPYC с количеством ядер до 128, что в два раза больше чем у моделей Rome и Milan, отмечает Hardware Times.
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Семейство Genoa будет конкурировать в серверном сегменте и в центрах обработки данных с процессорами Intel Xeon поколения Sapphire Rapids-SP, 96 ядер для этого будет достаточно. Упор будет сделан на одноядерной производительности с более высокими тактовыми частотами и оптимизацией производительности с использованием инструкций AVX-512.
Второе семейство, которому приписывают кодовое название Bergamo и 128 ядер, нацелено на рынок облачных технологий, который стремительно захватывают ARM решения различных компаний с большим количеством ядер. Ожидается, что эти процессоры будут совместимы с сокетом SP5, который появится вместе с Genoa.
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