Возможности походной кухни электропикапа Rivian R1T продемонстрировали на видео
Американская автомобилестроительная компания Rivian в ближайший время должна начать поставки электромобилей R1T и R1S. Модели получились достаточно интересными и функциональными, пикап R1T — достойный соперник для будушего Cybertruck от Tesla и пикапов других производителей.
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Rivian R1T предлагает богатые возможности расширения, одна из особенностей электропикапа — туннель Gear Tunnel, расположенный сразу за кабиной. Туннель можно использовать не только для перевозки вещей, но и для широкого ассортимента аксессуаров.
Некоторое время назад в патентах Tesla обнаружили, что для Cybertruck будет предлагаться походная кухня. Такой аксессуар у Rivian тоже есть, походная кухня Camp Kitchen использует возможности Gear Tunnel. Удобство такого решения недавно продемонстрировал генеральный директор Rivian Дж. Скариндж и ведущий инженер Рэйчел Джукс.
Как показано в видео, опубликованном в Twitter на прошлой неделе, кухня-трансформер легко выдвигается из Gear Tunnel и раскладывается, предлагая индукционную плиту мощностью 1440 Вт, раковину с водяным насосом, набор посуды из титана, ящики для ее хранения с защитой от вибрации при движении и другие модули. Стоимость походной кухни составляет $5000.
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