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Накопитель GIGABYTE AIC AORUS XTREME объемом 32 ТБ использует все возможности 16 линий PCIe 4

Высокопроизводительные накопители становятся все больше похожими на видеокарты.
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Компания GIGABYTE представила твердотельный накопитель AIC AORUS XTREME Gen4 объемом 32 ТБ, он позиционируется как решение для высокопроизводительных систем и предназначен для установки в разъем PCIe. Внешне накопитель можно спутать с видеокартой — большая печатная плата закрыта радиатором и кожухом с двумя вентиляторами.

Источник изображения: GIGABYTE

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Системе охлаждения уделено большое внимание. Кроме алюминиевого радиатора на задней стороне платы предусмотрена массивная теплораспределительная пластина. Контроль температур осуществляется 10 датчиками. Следить за состоянием накопителей, массива в целом, настраивать его и регулировать скорость вентиляторов позволяет фирменное ПО.

Источник изображения: GIGABYTE
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Под этой конструкцией скрываются восемь NVMe-накопителей M.2, объединенных в RAID массив. В накопителях используется новейший контроллер PHISON PS5018-E18. AIC AORUS XTREME Gen4 отличается невероятными скоростными показателями, приближаясь к пределу возможностей интерфейса PCIe 4.0. Линейное чтение 28 ГБ/с, а запись — 26,6 ГБ/с. О стоимости накопителя пока не сообщается.

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Yuri Myakotin
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Накопитель GIGABYTE AIC AORUS XTREME объемом 32 ТБ использует все возможности 16 линий PCIe 4
Виталий Shokerxxx
12:48
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Lamerusha Lat
12:48
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12:47
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Виталий Shokerxxx
12:46
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Накопитель GIGABYTE AIC AORUS XTREME объемом 32 ТБ использует все возможности 16 линий PCIe 4
Парниша
12:44
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Geforce358
12:43
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Владимир Расчубкин
12:42
К выяснению этого люди шли веками. Абсолютно не в тему и ни к месту ваш пример.
Майнеры начали массово продавать видеокарты GeForce RTX 3090 и Radeon RX 6900 XT в убыток себе
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