Накопитель GIGABYTE AIC AORUS XTREME объемом 32 ТБ использует все возможности 16 линий PCIe 4
Компания GIGABYTE представила твердотельный накопитель AIC AORUS XTREME Gen4 объемом 32 ТБ, он позиционируется как решение для высокопроизводительных систем и предназначен для установки в разъем PCIe. Внешне накопитель можно спутать с видеокартой — большая печатная плата закрыта радиатором и кожухом с двумя вентиляторами.
реклама
Системе охлаждения уделено большое внимание. Кроме алюминиевого радиатора на задней стороне платы предусмотрена массивная теплораспределительная пластина. Контроль температур осуществляется 10 датчиками. Следить за состоянием накопителей, массива в целом, настраивать его и регулировать скорость вентиляторов позволяет фирменное ПО.
Под этой конструкцией скрываются восемь NVMe-накопителей M.2, объединенных в RAID массив. В накопителях используется новейший контроллер PHISON PS5018-E18. AIC AORUS XTREME Gen4 отличается невероятными скоростными показателями, приближаясь к пределу возможностей интерфейса PCIe 4.0. Линейное чтение 28 ГБ/с, а запись — 26,6 ГБ/с. О стоимости накопителя пока не сообщается.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила