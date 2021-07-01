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Компания GIGABYTE представила твердотельный накопитель AIC AORUS XTREME Gen4 объемом 32 ТБ, он позиционируется как решение для высокопроизводительных систем и предназначен для установки в разъем PCIe. Внешне накопитель можно спутать с видеокартой — большая печатная плата закрыта радиатором и кожухом с двумя вентиляторами.

Источник изображения: GIGABYTE реклама

Системе охлаждения уделено большое внимание. Кроме алюминиевого радиатора на задней стороне платы предусмотрена массивная теплораспределительная пластина. Контроль температур осуществляется 10 датчиками. Следить за состоянием накопителей, массива в целом, настраивать его и регулировать скорость вентиляторов позволяет фирменное ПО.

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Под этой конструкцией скрываются восемь NVMe-накопителей M.2, объединенных в RAID массив. В накопителях используется новейший контроллер PHISON PS5018-E18. AIC AORUS XTREME Gen4 отличается невероятными скоростными показателями, приближаясь к пределу возможностей интерфейса PCIe 4.0. Линейное чтение 28 ГБ/с, а запись — 26,6 ГБ/с. О стоимости накопителя пока не сообщается.