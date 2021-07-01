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AMD недавно представила технологию масштабирования FidelityFX Super Resolution, работает она пока в небольшом количестве игр, но уже в скором времени список расширится. Простота технологии вселяет надежду на то, что FSR будет реализован в большом количестве проектов, позволяя повысить производительность практически любого графического ускорителя.

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Возможно, в распространении FSR помогут и моддеры. VideoCardz обратил внимание на модификацию, включающую FSR в GTA V. Пост пользователя NarutoUA1337 на Reddit уже удалили, но модификация доступна на GitHub. Включить FSR стало возможно после замены некоторых игровых библиотек на аналогичные из другой игры, какой, не уточняется.





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Моддер опубликовал видео сравнения различных режимов, разницу в производительности заметить сложно, а вот разница в качестве видна сразу. Включение FSR делает некоторые объекты четче, это особенно хорошо заметно на растительности. Интересная модификация, которая показывает простоту интеграции FSR в игры.

Стоит отметить, что за использование модификации можно получить блокировку учетной записи, не говоря уже об опасности непроверенных dll. Мод можно изучить на GitHub и затем опробовать на свой страх и риск, если возможные последствия вас не пугают.