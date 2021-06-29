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В ноябре прошлого года Huawei под гнетом американских санкций продала свою дочернюю компанию Honor, что позволило последней избавиться от ограничений и снова получить доступ к сервисам Google, а также другим технологиям США для возобновления конкурентоспособного производства и выпуска смартфонов Honor 50 серии. Через несколько дней после анонса новых смартфонов бренд официально подтвердил одному из технических ресурсов, какие старые устройства Honor будут получать программные обновления.

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Как сообщает GSM Arena, представители Huawei и Honor подтвердили финскому ресурсу SuomiMobiili, что старые смартфоны под брендом Honor будут получать обновления безопасности, но эта поддержка будет осуществляться силами Huawei. В список этих моделей попали смартфоны, выпущенные до апреля текущего года, именно в апреле Honor окончательно отделилась от Huawei. Стоит подчеркнуть, что речь идет об обновлениях безопасности, о переходе на обновленную версию Android или HarmonyOS ничего не известно. Обновление смартфонов, выпускаемых с апреля, полностью будет лежать на Honor и только на ней.