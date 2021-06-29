Какие старые смартфоны Honor продолжат получать обновления — рассказали представители бренда
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В ноябре прошлого года Huawei под гнетом американских санкций продала свою дочернюю компанию Honor, что позволило последней избавиться от ограничений и снова получить доступ к сервисам Google, а также другим технологиям США для возобновления конкурентоспособного производства и выпуска смартфонов Honor 50 серии. Через несколько дней после анонса новых смартфонов бренд официально подтвердил одному из технических ресурсов, какие старые устройства Honor будут получать программные обновления.
Как сообщает GSM Arena, представители Huawei и Honor подтвердили финскому ресурсу SuomiMobiili, что старые смартфоны под брендом Honor будут получать обновления безопасности, но эта поддержка будет осуществляться силами Huawei. В список этих моделей попали смартфоны, выпущенные до апреля текущего года, именно в апреле Honor окончательно отделилась от Huawei. Стоит подчеркнуть, что речь идет об обновлениях безопасности, о переходе на обновленную версию Android или HarmonyOS ничего не известно. Обновление смартфонов, выпускаемых с апреля, полностью будет лежать на Honor и только на ней.
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