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TSMC ускоренно возводит заводы для производства продукции по нормам 2-нм с новыми для компании транзисторами GAA. Сроки строительства максимально сжаты, в планах TSMC запустить пробное производство уже в 2023 году, а массовое — в 2024. Однако проблем избежать не удается, очередные сложности связаны с экологической экспертизой, сообщает ресурс XFastest.

По слухам, план строительства 2-нм завода TSMC потребует переработки. Второй этап расширения в научном парке Синьчжу рассматривался агентством по охране окружающей среды на недавнем обзорном совещании, обсуждалось водоснабжение, энергоснабжение и утилизация отходов. По приведенной ресурсом XFastest информации, после более чем трех часов обсуждения рабочая группа не смогла принять план, потребовав от проектного отдела его корректировки до 31 августа. После этого будет назначена следующая экспертиза. Повлияет ли это на сроки строительства и начало производства пока неизвестно, официальных комментариев не поступает.