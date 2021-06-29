Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Samsung должна представить в июле новый SoC Exynos с интегрированной графикой AMD на базе архитектуры RDNA2, поддерживающей трассировку лучей и Variable Rate Shading. От чипа ожидают очень высокой производительности, есть все шансы, что новый SoC даст серьезный отпор конкурентам, во всяком случае, попавшие в сеть тесты нового Exynos вселяют большие надежды.

По данным известного блогера IceUniverse, в бенчмарке Wild Life новый Exynos с графическим процессором RDNA2 набрал 8134 балла и оказался на 55% производительнее Exynos 2100 во флагманском смартфоне Samsung S21 Ultra. Модель чипа идентифицировать не удалось, предположительно он использует архитектуру ядер ARM Cortex-A77, но это не единственная конфигурация, которую Samsung планирует использовать.

Источник: Twitter @UniverseIce анонсы и реклама -76 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate -90 000р на MSI RTX 3080 в Ситилинке Ноут с RTX 3080 дешевле самой дешевой видеокарты 3080 <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU -90 000р на RTX 3080 - новый обвал цен <b>3070 Ti в Compeo за 100 000р</b> <b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung -44 000р на 14Tb Seagate <b>Более чем в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b> -21 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке

Данный результат обеспечивает лидерство Exynos с RDNA2 в рейтинге Wild Life среди Android устройств, также новый SoC опережает устройства Apple на базе A14 Bionic. Отличные показатели, но опасения за финальные результаты все же есть, как напоминает VideoCardz, в слухах говорится о некоторых проблемах перегрева, что якобы и является причиной переноса дебюта Exynos с июня на июль. Подозрения усиливаются отсутствием результатов стресс теста Wild Life, где множество мощных устройств теряют производительность из-за нагрева.