Samsung Exynos с графикой RDNA2 опередил все современные смартфоны в 3DMark Wild Life
Samsung должна представить в июле новый SoC Exynos с интегрированной графикой AMD на базе архитектуры RDNA2, поддерживающей трассировку лучей и Variable Rate Shading. От чипа ожидают очень высокой производительности, есть все шансы, что новый SoC даст серьезный отпор конкурентам, во всяком случае, попавшие в сеть тесты нового Exynos вселяют большие надежды.
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По данным известного блогера IceUniverse, в бенчмарке Wild Life новый Exynos с графическим процессором RDNA2 набрал 8134 балла и оказался на 55% производительнее Exynos 2100 во флагманском смартфоне Samsung S21 Ultra. Модель чипа идентифицировать не удалось, предположительно он использует архитектуру ядер ARM Cortex-A77, но это не единственная конфигурация, которую Samsung планирует использовать.
Данный результат обеспечивает лидерство Exynos с RDNA2 в рейтинге Wild Life среди Android устройств, также новый SoC опережает устройства Apple на базе A14 Bionic. Отличные показатели, но опасения за финальные результаты все же есть, как напоминает VideoCardz, в слухах говорится о некоторых проблемах перегрева, что якобы и является причиной переноса дебюта Exynos с июня на июль. Подозрения усиливаются отсутствием результатов стресс теста Wild Life, где множество мощных устройств теряют производительность из-за нагрева.
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