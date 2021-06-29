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Криптовалютный рынок начал сжиматься на радость компьютерным энтузиастам и просто любителям игр, цены на видеокарты снижаются, хотя они все еще далеки от рекомендованных. Производители ASIC майнеров уменьшают объемы заказов у контрактных производителей, освобождая мощности. Как сообщает HardwareTimes со ссылкой на тайваньский информационный ресурс UDN, сокращающееся производство ASIC позволяет наращивать объемы NVIDIA и AMD, последней зачастую приписывают проблемы с поставками процессоров и видеокарт.

Похоже, что AMD не увеличит производство видеокарт и APU для основной массы потребителей, по представленной информации все наоборот — наблюдается незначительное снижение объемов производства этих компонентов. Компания увеличивает производство серверных процессоров EPYC Milan и Rome из-за растущего спроса со стороны центров обработки данных. Кроме повышенного спроса в серверном сегменте, снижение объемов производства видеокарт RDNA2 и APU Ryzen обосновывается следующими двумя причинами: наполнение вторичного рынка видеокартами на волне снижения доходности майнинга и меньшая прибыль от производства монолитных графических процессоров Navi с большим объемом кэш-памяти L3.