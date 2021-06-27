Специалисты G Data выявили руткит с цифровой подписью Microsoft
Программное обеспечение Windows, работающее на уровне ядра, должно быть подписано Microsoft. Это требование безопасности с целью защиты системы от глубокого поражения вредоносным программным обеспечением, но абсолютной защиты не существует и даже подпись Microsoft не всегда гарантирует безопасность.
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Благодаря аналитику компании G Data Software Карстену Хану стало известно о распространении вредоносного драйвера Netfilter с подписью Microsoft. Изначально тревога системы защиты была классифицирована как ложное срабатывание, однако после расследования выяснилось, что угроза была определена верно.
Драйвер перенаправлял трафик на сервер в Китае. Сервер все еще активен и продолжает взаимодействовать с драйвером. Microsoft подтвердила инцидент и проводит активное расследование. В официальном ответе ресурсу BleepingComputer говорится, что « … злоумышленник представил драйверы для сертификации через программу совместимости оборудования. Драйверы были созданы третьей стороной … главной целью был игровой сектор Китая». Не сообщается, как распространялся драйвер, антивирусное ПО на данный момент должно определять его как вирус.
Источник: G Data, BleepingComputer
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