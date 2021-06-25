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Системные требования Windows 11 изменились и некоторые из них вызывают множество вопросов. Также Microsoft опубликовала список совместимых процессоров, исходя из которого множество систем, еще вполне актуальных, новой операционной системой не поддерживаются.

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Списки разделены по производителям: AMD, Intel и Qualcomm. Пожалуй, самым удивительным в списке AMD является отсутствие процессоров на базе 1-го поколения архитектуры Zen, присутствуют модели начиная от Zen+. Стоит отметить, что в списке нет и процессоров Ryzen 1000-серии на базе Zen+, моделей с буквами AF в маркировке. Что касается Intel, то здесь шокирует отсутствие 7-го поколения процессоров Core, для работы с Windows 11 потребуются как минимум Coffee Lake. Полные списки приведены в ссылках выше, частичную выборку по сериям приводит The Verge.

Источник: The Verge анонсы и реклама RTX 3060 за копейки в XPERT.RU - смотри цену -76 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке <b>3070 Ti в Compeo уже дешевле 100 000р</b> -85 000р на 3070: новый обвал цен на видеокарты В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate <b>RTX 3070 Ti в Регарде</b> дешевле 100 000р -90 000р на MSI RTX 3080 в Ситилинке RTX 3080 по самой низкой цене в XPERT.RU <b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung -44 000р на 14Tb Seagate <b>Почти в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b> -21 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке

Требования вносят путаницу, непонятно, обязательны они или нет. Microsoft относит наличие криптографического модуля TPM 2.0 и поколение процессора к необязательным требованиям, но отвечает одному из пользователей в Twitter @windowsdev, что обновление на новую ОС недоступно для Surface Laptop 1-го поколения, поскольку в их основе процессоры Intel 7-го поколения. Официально совместимость можно проверить утилитой Windows PC Health Check.