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Дискретная Intel DG2-256EU и интегрированная в Alder Lake графика прошли тестирование в Geekbench

Новые результаты в тесте OpenCL пока не радуют.
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В базе данных Geekbench появились результаты тестирования встроенной графики инженерных образцов настольного и мобильного процессоров семейства Alder Lake, а также дискретной графики Xe-HPG.

Источник: Geekbench

Настольный Alder Lake-S был представлен флагманской моделью с конфигурацией быстрых и энергоэффективных ядер 8+8. Встроенная графика на архитектуре Xe-LP содержит 32 исполнительных блока (Execution Unit, EU). В тесте Geekbench OpenCL при частоте графического ядра 1,5 ГГц результат составил 8647 баллов. По данным Wccftech, это на 8,5% быстрее UHD 750, частота которой на 300 МГц ниже.

Источник: Geekbench
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Конфигурация мобильной модели Alder Lake-P сочетает ядра по схеме 6+8, встроенная графика также основана на архитектуре Xe-LP, но оснащена уже 96 EU. Результаты ее тестирования очевидно являются ошибкой, поскольку они меньше, чем у настольного варианта.

Источник: Geekbench

Что более интересно, так это тестирование дискретной игровой видеокарты DG2 на базе архитектуры Xe-HPG с 256 EU. Ранее о такой модели не сообщалось, как отмечает VideoCardz, это урезанный вариант DG2-384. Дискретная видеокарта работала в паре с Alder Lake-P, вероятно, это вариант ноутбука от Intel. На частоте 1,4 ГГц результат в OpenCL составил 18482 балла — это уровень производительности GeForce GTX 1050, что пока не радует. Остается надеяться, что для дискретного варианта результаты также занижены из-за сырости платформы и драйверов, и на момент выхода DG2 покажет результаты лучше.

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