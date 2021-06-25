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Microsoft позиционирует новую Windows 11 как лучшую Windows для игр. Любители игр быстрее всех переходят на новую операционную систему (ОС), известная тактика — новый графический API эксклюзивно для новой ОС, но пока следующей версии DirectX не намечается и нужно привлечь игроков другими функциями.

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На прошедшем мероприятии одна из презентаций была посвящена новым возможностям Windows 11 и изменениям в игровом программном обеспечении. Автоматический HDR, Game Pass с подпиской и кроссплеем, а также DirectStorage были представлены как ключевые особенности новой ОС.

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Нельзя было с уверенностью сказать, будут ли эти функции доступны только в Windows 11, особенно игроков интересовал DirectStorage, API ускоряющий загрузку игр. Ответ появился в официальном блоге Xbox. «Благодаря DirectStorage, который будет доступен только в Windows 11, игры могут быстро загружать ресурсы на видеокарту, не перегружая процессор», — Windows 10 остается без DirectStorage.

Ранее один из разработчиков поделился на Reddit презентацией Microsoft с информацией о новом API. С DirectStorage декомпрессия ресурсов переносится с центрального на графический процессор, высвобождая ресурсы первого и позволяя загружать сжатые данные напрямую в графическую память.