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UL Benchmarks добавила в 3DMark долгожданную функцию — набор специализированных тестов для независимого измерения производительности процессора CPU Profile. Теперь, если вас не интересует графическая производительность и общая оценка системы, можно пользоваться набором из шести тестов только для ЦП. Новый тестовый набор уже доступен в виде обновления для 3DMark (Advanced Edition и выше).

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В каждом тесте нагружается различное число потоков. В первом используются все доступные, затем 16, а в каждом последующем тесте число потоков уменьшается в два раза и так до 1 потока. Лишние тесты можно отключить. Стоит отметить, что для тестирования требуется операционная система с поддержкой DirectX 12 т. е. Windows 10.

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Такой подход позволяет проверить стабильность при различных нагрузках, а также работу технологий повышения тактовых частот. В результате тестирования пользователю наглядно покажут, как результаты его ЦП соотносятся со средними показателями по всей базе и с лучшим результатом для данной модели, разницу между этими показателями UL Benchmarks характеризует как разгонный потенциал. Все это сопровождается графиками изменения частот, температуры и других показателей.