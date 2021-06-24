Для заполнения серверов Battlefield 2042 на 128 игроков будут использовать ботов
Этой осенью Battlefield 2042 предложит игрокам самые масштабные баталии в серии, позволяя 128 игрокам одновременно присутствовать на сервере. Данный режим доступен только владельцам новейших производительных игровых консолей PS5, Xbox Series X и мощных ПК. Несмотря на большой ажиотаж вокруг новой Battlefield, возможно, собрать в каждом матче 128 игроков будет не так легко, поэтому EA предусмотрела возможность заполнения серверов ботами. Об этом сообщает The Verge, получив официальное подтверждение EA.
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Возможность отключения данной функции на серверах отсутствует, во всяком случае на старте. Поражает максимальное количество ботов — они могут заполнить до половины сервера, заменяя 64 игроков. Это актуально для игровых режимов «Захват» и «Прорыв». Боты будут удаляться из игры при заполнении сервера реальными игроками, поэтому в час пик встретить солдата под управлением ИИ будет сложно.
Также отмечается, что EA должна раскрыть особенности поведения ботов в скором времени. Было бы интересно увидеть какую-нибудь необычную реализацию, например, объединение ботов в отряды под командованием реальных игроков — такие механики уже реализованы в некоторых играх.
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