GIGABYTE регистрирует 6 вариантов Radeon RX 6600 XT с 8 ГБ видеопамяти в ЕЭК
Стоимость флагманских видеокарт на данный момент слишком высока, цены только начинают снижаться за счет выхода на рынок новых моделей и спада на криптовалютном рынке. Наценка на средне-бюджетные видеокарты меньше и шанс приобрести их выше, уже скоро ассортимент магазинов должен расшириться за счет RX 6600 XT.
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AMD выпустила свою технологию масштабирования FidelityFX Super Resolution (FSR), выглядит она многообещающе, производительность существенно возрастает, что позволяет использовать современные технологии даже на бюджетных решениях. Теперь AMD готовит к выходу видеокарты Radeon RX 6600 XT, которые с FSR должны показывать отличную производительность. Модели от GIGABYTE накануне отметились на сайте Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
В заявке присутствует шесть моделей, все они оснащаются 8 ГБ видеопамяти GDDR6 — это соответствует предыдущим слухам. В основе RX 6600 XT должен быть графический процессор Navi23 XT, который дебютировал на мобильном рынке в RX 6600M и используется в Radeon Pro W6600. Эти продукты отличаются очень высокой частотой до 2,9 ГГц и низким энергопотреблением около 100 Вт, отмечает VideoCardz.
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