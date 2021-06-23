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Стоимость флагманских видеокарт на данный момент слишком высока, цены только начинают снижаться за счет выхода на рынок новых моделей и спада на криптовалютном рынке. Наценка на средне-бюджетные видеокарты меньше и шанс приобрести их выше, уже скоро ассортимент магазинов должен расшириться за счет RX 6600 XT.

AMD выпустила свою технологию масштабирования FidelityFX Super Resolution (FSR), выглядит она многообещающе, производительность существенно возрастает, что позволяет использовать современные технологии даже на бюджетных решениях. Теперь AMD готовит к выходу видеокарты Radeon RX 6600 XT, которые с FSR должны показывать отличную производительность. Модели от GIGABYTE накануне отметились на сайте Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

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В заявке присутствует шесть моделей, все они оснащаются 8 ГБ видеопамяти GDDR6 — это соответствует предыдущим слухам. В основе RX 6600 XT должен быть графический процессор Navi23 XT, который дебютировал на мобильном рынке в RX 6600M и используется в Radeon Pro W6600. Эти продукты отличаются очень высокой частотой до 2,9 ГГц и низким энергопотреблением около 100 Вт, отмечает VideoCardz.