Porsche начнет производить аккумуляторы для гоночных электромобилей
Завод по производству аккумуляторов с кремниевыми анодами Cellforce — совместное предприятие Porsche с немецкой компанией Custom Cells. По условиям сделки Porsche получит 83,75% акций Cellforce, передает ресурс Tweakers со ссылкой на ряд источников. Выпуск аккумуляторов с кремниевым анодом планируется начать в 2024 году.
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Этот тип аккумуляторов обладает более высокой плотностью энергии, чем обычные батареи с графитовыми анодами. Они быстрее заряжаются и более устойчивы к повышенным температурам. В интервью изданию Welt am Sonntag генеральный директор Porsche Оливер Блум сказал, что кремниевые анодные батареи должны иметь на 40% более высокую плотность энергии и их можно заряжать менее чем за 15 минут.
Porsche будет стремиться к годовому выпуску кремниевых аккумуляторных батарей суммарной мощностью 100 МВт·ч, сообщает Autocar. Этого должно хватить для тысячи электромобилей, среди которых гоночные, спортивные и, возможно, высокопроизводительные версии дорожных автомобилей. Autoblog подчеркивает уточнение Porshe о том, что кремниевые батареи плохо подходят для массового использования, они плохо выдерживают отрицательные температуры и не предназначены для многолетней эксплуатации. Гоночные и высокопроизводительные автомобили чаще подвергаются обслуживанию и замене компонентов, для них эти проблемы не актуальны.
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