Tesla представила новый суперкомпьютер с 5760 графическими процессорами NVIDIA A100
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Во время конференции Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) по компьютерному зрению и распознаванию образов Андрей Карпати, глава подразделения Tesla по искусственному интеллекту, представил новый кластер суперкомпьютеров Tesla с безумными характеристиками, сообщает ресурс Electrek. По оценке специалиста, характеристики позволяют суперкомпьютеру претендовать на пятое место в мировом рейтинге.
Новый кластер Tesla включает 720 узлов из 8-ми ускорителей NVIDIA A100 80GB — всего 5760 графических процессоров. Вычислительная производительность этого монстра в операциях FP16 достигает 1,8 экзафлопс. Объем хранилища составляет 10 ПБ, а его пропускная способность 1,6 ТБ/с — используются NVMe накопители с горячей заменой.
Специалист намекнул, что у компании накопились данные объемом 1,5 петабайта и они требуют огромного объема вычислений. Также Карпати подтвердил, что Tesla готовит еще более производительный суперкомпьютер, оптимизированный для обучения нейронной сети. Вероятно, это проект Dojo, который должен быть готов к концу этого года.
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