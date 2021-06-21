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Во время конференции Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) по компьютерному зрению и распознаванию образов Андрей Карпати, глава подразделения Tesla по искусственному интеллекту, представил новый кластер суперкомпьютеров Tesla с безумными характеристиками, сообщает ресурс Electrek. По оценке специалиста, характеристики позволяют суперкомпьютеру претендовать на пятое место в мировом рейтинге.

Новый кластер Tesla включает 720 узлов из 8-ми ускорителей NVIDIA A100 80GB — всего 5760 графических процессоров. Вычислительная производительность этого монстра в операциях FP16 достигает 1,8 экзафлопс. Объем хранилища составляет 10 ПБ, а его пропускная способность 1,6 ТБ/с — используются NVMe накопители с горячей заменой.

Начало доклада 7:51:00, информация о суперкомпьютере 8:11:00. Источник изображения: YouTube WAD at CVPR анонсы и реклама -70 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate -70 000р на 3080 Palit в Ситилинке -49 000р на MSI 3070 за пару дней -38 000р на 14Tb Seagate 7 видов RTX 3070 Ti в Ситилинке - все дешевле 3070 не Ti -40 000р на 14Tb Seagate <b>RTX 3080 Ti дешевле чем 3070 не Ti на 30 000р</b> -45 000р на 3080 Ti Palit Gaming Pro 3080 Ti в Ситилинке намного дешевле чем 3080 -70 000р на ASUS RTX 3080 в Ситилинке <b>Почти в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b> -18 000р на 8Tb Seagate Barracuda -30 000р на 14Tb Toshiba -15 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке -60% от цены 4Tb WD Purple

Специалист намекнул, что у компании накопились данные объемом 1,5 петабайта и они требуют огромного объема вычислений. Также Карпати подтвердил, что Tesla готовит еще более производительный суперкомпьютер, оптимизированный для обучения нейронной сети. Вероятно, это проект Dojo, который должен быть готов к концу этого года.

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