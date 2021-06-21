Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

реклама

Samsung Electronics объявила о глобальной доступности с 21 июня новых игровых мониторов Odyssey. Компания готовит геймерские модели с плоскими экранами, говоря о бренде, как о выборе номер один для любителей игр, ищущих невероятное качество изображения и высокую производительность. В линейке присутствует 4 модели с диагональю 24, 27 и 28 дюймов.

Odyssey G3 (G30A) представлен с диагональю 27 и 24 дюйма — это самые доступные модели с разрешением FullHD, частотой обновления 144 Гц, временем отклика 1 мс (MPRT) и поддержкой AMD FreeSync Premium.

Odyssey G5 (G50A) — это 27 дюймовая модель QHD с частотой обновления 165 Гц, откликом 1 мс (GTG), а также расширенным динамическим диапазоном HDR10. Кроме AMD FreeSync Premium для этой модели заявлена поддержка и NVIDIA G-SYNC.

Odyssey G7 (G70A) — 28 дюймовый монитор UHD. Его максимальная частота обновления 144 Гц, отклик 1мс (GTG), поддерживается G-SYNC и Pro версия AMD FreeSync Premium. В отличие от предыдущих моделей, G7 поддерживает HDMI 2.1 и полностью совместим с новыми игровыми консолями, гарантируя работу в 4K 120 Гц.

G70A и G50A также могут похвастаться функциями многозадачности Picture-by-Picture (PBP) и Picture-in-Picture (PIP) для расположения нескольких окон на одном мониторе и удобного управления ими, а Auto Source Switch осуществит автоматическое переключение на активный видеовход.

Спецификации Samsung анонсы и реклама -70 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate -70 000р на 3080 Palit в Ситилинке -49 000р на MSI 3070 за пару дней -38 000р на 14Tb Seagate 7 видов RTX 3070 Ti в Ситилинке - все дешевле 3070 не Ti -40 000р на 14Tb Seagate <b>RTX 3080 Ti дешевле чем 3070 не Ti на 30 000р</b> -45 000р на 3080 Ti Palit Gaming Pro 3080 Ti в Ситилинке намного дешевле чем 3080 -70 000р на ASUS RTX 3080 в Ситилинке <b>Почти в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b> -18 000р на 8Tb Seagate Barracuda -30 000р на 14Tb Toshiba -15 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке -60% от цены 4Tb WD Purple