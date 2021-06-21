Среди новых игровых мониторов Samsung Odyssey 2021 есть модель с поддержкой HDMI 2.1
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Samsung Electronics объявила о глобальной доступности с 21 июня новых игровых мониторов Odyssey. Компания готовит геймерские модели с плоскими экранами, говоря о бренде, как о выборе номер один для любителей игр, ищущих невероятное качество изображения и высокую производительность. В линейке присутствует 4 модели с диагональю 24, 27 и 28 дюймов.
- Odyssey G3 (G30A) представлен с диагональю 27 и 24 дюйма — это самые доступные модели с разрешением FullHD, частотой обновления 144 Гц, временем отклика 1 мс (MPRT) и поддержкой AMD FreeSync Premium.
- Odyssey G5 (G50A) — это 27 дюймовая модель QHD с частотой обновления 165 Гц, откликом 1 мс (GTG), а также расширенным динамическим диапазоном HDR10. Кроме AMD FreeSync Premium для этой модели заявлена поддержка и NVIDIA G-SYNC.
- Odyssey G7 (G70A) — 28 дюймовый монитор UHD. Его максимальная частота обновления 144 Гц, отклик 1мс (GTG), поддерживается G-SYNC и Pro версия AMD FreeSync Premium. В отличие от предыдущих моделей, G7 поддерживает HDMI 2.1 и полностью совместим с новыми игровыми консолями, гарантируя работу в 4K 120 Гц.
G70A и G50A также могут похвастаться функциями многозадачности Picture-by-Picture (PBP) и Picture-in-Picture (PIP) для расположения нескольких окон на одном мониторе и удобного управления ими, а Auto Source Switch осуществит автоматическое переключение на активный видеовход.
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