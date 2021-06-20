Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

В тестовой сборке Windows 11 обнаружили облегченную редакцию SE

Она может предназначаться для маломощных устройств.
[ ] для раздела Блоги
+
MSI RTX 3060 - цена снижена на порядок
Обвал цен 3070 Ti - падение в полтора раза с анонса
-55000р на 3070: новый обвал цен на видеокарты
RTX 3060 дешевле такой же 2060 на 15000р
-70 000р на MSI RTX 3080 в Ситилинке
-45 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

реклама

В сети появляется все больше подробностей о Windows 11, накануне стало известно об облегченной редакции, получившей название Windows 11 SE. Она предназначается для маломощных устройств и может составить конкуренцию ChromeOS от Google, которая очень популярная в портативных компьютерах, сообщает Elchapuzasinformatico.

Версия Windows 11 SE была обнаружена в гуляющей по сети сборке для разработчиков 21996.1, получить доступ к нужной редакции оказалось не так просто — существует ряд ограничений и требование использовать онлайн-учетную запись. Как отмечает автор находки в своем Twitter, система похожа на гибрид Windows 10 S и Windows 10 Cloud, но с обновленным дизайном Windows 11.

анонсы и реклама
-70 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке
В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate
-70 000р на 3080 Palit в Ситилинке
-49 000р на MSI 3070 за пару дней
-38 000р на 14Tb Seagate
7 видов RTX 3070 Ti в Ситилинке - все дешевле 3070 не Ti
-40 000р на 14Tb Seagate
<b>RTX 3080 Ti дешевле чем 3070 не Ti на 30 000р</b>
-45 000р на 3080 Ti Palit Gaming Pro
3080 Ti в Ситилинке намного дешевле чем 3080
-70 000р на ASUS RTX 3080 в Ситилинке
<b>Почти в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b>
-18 000р на 8Tb Seagate Barracuda
-30 000р на 14Tb Toshiba
-15 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке
-60% от цены 4Tb WD Purple

Отмечается, что на данном этапе Windows 11 SE отличается отсутствием доступа к магазину Microsoft Store и возможности создания нескольких учетных записей. Также не работают Win32 виджеты, хотя аналогичные приложения запускаются без каких-либо проблем. После входа в онлайн-учетку, можно изменить тип аккаунта на локальный.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

windows windows 11
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: июнь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
13
Обзор и тестирование процессорного кулера Arctic Freezer i13X CO
6
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe 4.0 NVMe Patriot Viper VP4300 (VP4300-1TBM28H) объемом 1 ТБ
15
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 Super VS Radeon RX 5700 XT в связке с процессором Core i5-10600KF
6
В погоне за производительностью: видеокарты – июнь 2021
16
Обзор и тестирование корпуса XPG Starker
11
Битва игровых компьютеров: Core i7-10700F & GeForce RTX 2070 VS Ryzen 7 3700X & Radeon RX 5700
6
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: июнь 2021
41
Обзор кронштейна Arctic Z2-3D
13
Битва процессоров: Core i5-10600KF VS Core i5-9600KF VS Ryzen 5 3600X в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
8

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 30 тысяч рублей: июнь 2021
8 июня 2021 44
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: июнь 2021
15 июня 2021 41
Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: июнь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
13 июня 2021 34
Обзор и тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti
9 июня 2021 25
Изучаем, сколько процессорных потоков нужно для современных игр – июнь 2021
10 июня 2021 33
Обзор и тестирование видеокарты Sapphire Nitro+ Radeon RX 6700 XT
12 июня 2021 48

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Биткоин рухнул на новостях о приближающейся блокировке китайских майнинговых ферм
36
Десятки видеокарт GeForce RTX 3070 Ti из DNS появились на Авито по цене 100 000 рублей и выше
118
Итоги распродажи GeForce RTX 3070 Ti в DNS по 58 000 р – зависания, сюрприз с ценами и корзиной
40
Энтузиасты протестировали Cyberpunk 2077 на консолях после свежего обновления — играть можно
29
Windows 11 оказалась значительно производительнее Windows 10
137
Последним легальным майнерам в Китае приказано прекратить майнинг — биткоин отреагировал падением
107
У спутникового интернета от Илона Маска обнаружилась серьёзная техническая проблема с перегревом
92
Новая Windows 11 появилась на торрентах – подробности и рекомендации по установке
12
Илон Маск изменил никнейм в Twitter и опубликовал фото двух кораблей Starship
12
Xiaomi выпустила стабильную версию прошивки MIUI 12.5 для 31 актуального смартфона
1
Модули памяти DDR5 будут значительно дороже DDR4 и стартуют с $400 за базовый комплект 4800 МГц
59
Blizzard установила антирекорд: больше семи месяцев без обновлений World of Warcraft
2
В Китае обнаружен процессор Intel с логотипом AMD на комплектном охладителе
13
Виртуальные криптоутки становятся популярны – заработки на одной утке доходят до $41 000 в год
14
Дефицит видеокарт завершается, а цены на них падают — аналитический отчёт Computer Base
50
ASRock выпустила материнскую плату для майнеров-перфекционистов
16
Фанаты Xbox недовольны извинениями Bethesda перед пользователями PlayStation за Starfield
14
В Steam запустили ранний доступ симулятора полицейского США с высоким рейтингом
18
В Америке мужчина разбил автомобиль за 350 000 долларов сразу после начала его аренды
25
Инсайдер: помимо Elden Ring в производстве у FromSoftware находится «наследник» Bloodborne
2

Популярные статьи

Почему в процессорах AMD производительность ядер хуже, чем в процессорах INTEL, или все же наоборот
67
Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: июнь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
13
Обзор и тестирование процессорного кулера Arctic Freezer i13X CO
6
Обзор комплекта памяти ADATA XPG SPECTRIX D50 RGB (2x8 ГБ DDR4-3600 CL18)
8

Сейчас обсуждают

burbetelgeuse
17:20
Не зли меня.
Xiaomi разрабатывает технологию зарядки мобильных устройств звуковыми волнами
burbetelgeuse
17:17
На тебе. Россия проиграет. Ставь. Страховку не забудь.
Xiaomi разрабатывает технологию зарядки мобильных устройств звуковыми волнами
LoL
17:16
Чёт ФениксОС'ом запахло.
Почему в процессорах AMD производительность ядер хуже, чем в процессорах INTEL, или все же наоборот
omoikane
17:15
Ренегад прелогинься :D
Xiaomi разрабатывает технологию зарядки мобильных устройств звуковыми волнами
ахахах
17:15
там ещё 3 миллиона Украинцев уехало жить в Россию на совсем-этож неплохо.Заводы-это конешно хорошо,но недостатка в предприятиях у России нету
У спутникового интернета от Илона Маска обнаружилась серьёзная техническая проблема с перегревом
Artem Pi
17:15
Если в мск живёшь то 4frag и drhead. Приезжаешь и пробушь все что угодно, продавцы порой дельные советы дают.
Сайт Eurogamer выбрал лучшую игровую гарнитуру 2021 года
Виктор Коновалов
17:14
пожалуйста
Xiaomi разрабатывает технологию зарядки мобильных устройств звуковыми волнами
burbetelgeuse
17:13
Самбо. Я, всегда спокоен. Мы поражались просто так. Как просто кина Апгрейд. Я, победил механику.
Xiaomi разрабатывает технологию зарядки мобильных устройств звуковыми волнами
Виктор Коновалов
17:13
никакого смысла в вашем бреде нет, успокойтесь
Xiaomi разрабатывает технологию зарядки мобильных устройств звуковыми волнами
hammer.77
17:12
Просветите меня пожалуйста как бывший ИП. Не сарказм. Реально, если какой предел накрутки на товар от закупки или сколько хочешь столько лепишь ?
Десятки видеокарт GeForce RTX 3070 Ti из DNS появились на Авито по цене 100 000 рублей и выше
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем