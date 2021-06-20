Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

реклама

В сети появляется все больше подробностей о Windows 11, накануне стало известно об облегченной редакции, получившей название Windows 11 SE. Она предназначается для маломощных устройств и может составить конкуренцию ChromeOS от Google, которая очень популярная в портативных компьютерах, сообщает Elchapuzasinformatico.

Версия Windows 11 SE была обнаружена в гуляющей по сети сборке для разработчиков 21996.1, получить доступ к нужной редакции оказалось не так просто — существует ряд ограничений и требование использовать онлайн-учетную запись. Как отмечает автор находки в своем Twitter, система похожа на гибрид Windows 10 S и Windows 10 Cloud, но с обновленным дизайном Windows 11.

анонсы и реклама -70 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate -70 000р на 3080 Palit в Ситилинке -49 000р на MSI 3070 за пару дней -38 000р на 14Tb Seagate 7 видов RTX 3070 Ti в Ситилинке - все дешевле 3070 не Ti -40 000р на 14Tb Seagate <b>RTX 3080 Ti дешевле чем 3070 не Ti на 30 000р</b> -45 000р на 3080 Ti Palit Gaming Pro 3080 Ti в Ситилинке намного дешевле чем 3080 -70 000р на ASUS RTX 3080 в Ситилинке <b>Почти в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b> -18 000р на 8Tb Seagate Barracuda -30 000р на 14Tb Toshiba -15 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке -60% от цены 4Tb WD Purple

Отмечается, что на данном этапе Windows 11 SE отличается отсутствием доступа к магазину Microsoft Store и возможности создания нескольких учетных записей. Также не работают Win32 виджеты, хотя аналогичные приложения запускаются без каких-либо проблем. После входа в онлайн-учетку, можно изменить тип аккаунта на локальный.