В тестовой сборке Windows 11 обнаружили облегченную редакцию SE
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В сети появляется все больше подробностей о Windows 11, накануне стало известно об облегченной редакции, получившей название Windows 11 SE. Она предназначается для маломощных устройств и может составить конкуренцию ChromeOS от Google, которая очень популярная в портативных компьютерах, сообщает Elchapuzasinformatico.
Версия Windows 11 SE была обнаружена в гуляющей по сети сборке для разработчиков 21996.1, получить доступ к нужной редакции оказалось не так просто — существует ряд ограничений и требование использовать онлайн-учетную запись. Как отмечает автор находки в своем Twitter, система похожа на гибрид Windows 10 S и Windows 10 Cloud, но с обновленным дизайном Windows 11.
Отмечается, что на данном этапе Windows 11 SE отличается отсутствием доступа к магазину Microsoft Store и возможности создания нескольких учетных записей. Также не работают Win32 виджеты, хотя аналогичные приложения запускаются без каких-либо проблем. После входа в онлайн-учетку, можно изменить тип аккаунта на локальный.
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