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Планировщик тестовой сборки Windows 11 уже лучше работает с гибридными процессорами Intel

В некоторых бенчмарках прирост достигает 11% для мобильных процессоров Intel Hybrid Technology, впечатляет, вероятно, Alder Lake получит еще больший буст.
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Результаты производительности тестовой сборки Windows 11 под номером 21996.1, попавшей в общий доступ, оказались неоднозначны. По данным ресурса HotHardware, производительность несколько снизилась, по сравнению с Windows 10 21H1, позже в сети появился другой тест, от YouTube канала Ben Anonymous, где производительность на новой операционной системе оказалась выше. Тестирования были проведены на современных процессорах с гомогенной архитектурой, но в Windows 11, как уже отмечалось, будет внедрен новый планировщик для раскрытия потенциала конфигурации big.LITTLE процессоров семейства Alder Lake от Intel и было бы интересно узнать, что подготовили инженеры Microsoft.

Сделать это можно не дожидаясь 12-го поколения процессоров Intel, ведь компания уже представляла гетерогенные модели с технологией Intel Hybrid Technology для мобильных устройств. Эти процессоры объединяли одно большое ядро Sunny Cove и четыре ядра Tremont. Значит уже сейчас можно проверить, есть ли в планировщике тестовой сборки Windows 11 полезные изменения — это снова выяснил ресурс HotHardware на примере процессора Core i5-L16G7.

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Прирост есть! В Geekbench 5 наблюдается улучшение результатов до 5,5%. Практически 11% прирост получен в веб-бенчмарке Speedometer 2. В Cinebench R23 на 8% увеличился результат в однопоточном рендерниге и на 1,5...2% в многопоточном. Примерно на 4% увеличилась оценка системы в PCMark 10. В 3Dmark Night Raid изменения на уровне погрешности. Определенно, Microsoft серьезно улучшает планировщик и для Alder Lake это будет дополнительным преимуществом.

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intel microsoft windows alder lake-s windows 11
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Планировщик тестовой сборки Windows 11 уже лучше работает с гибридными процессорами Intel
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