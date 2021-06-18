Bungie представила тостер Destiny — он выжигает логотип игры на хлебе
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Bungie объявила в прямом эфире выставки Gaming Community Expo в июне прошлого года, что выпустит тостер Destiny 2, если игроки смогут собрать не менее $777777,77 для детской исследовательской больницы Сент-Джуда. Игроки откликнулись с энтузиазмом, текущая сумма уже превысила $800000 и Bungie выполнила свое обещание, представив уникальный тостер. Bungie продолжит благотворительную кампанию, жертвуя 10% от продаж исследовательской больнице.
Тостер Destiny станет доступен в конце этого года или начале следующего, в настоящее время можно оформить предварительный заказ по цене $84,99 и получить дополнительные бонусы — держатель для тостов и внутриигровой логотип «Обгоревшие края» Burnt Edges. Также стоит отметить, что на поверхности тостов будет присутствовать логотип Destiny 2.
Ранее продажи своего тостера собиралась начать компания Razer, но, как отмечает The Verge, до массовой продажи разработка так и не дошла, тостер найти было крайне сложно.
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