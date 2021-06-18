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Bungie объявила в прямом эфире выставки Gaming Community Expo в июне прошлого года, что выпустит тостер Destiny 2, если игроки смогут собрать не менее $777777,77 для детской исследовательской больницы Сент-Джуда. Игроки откликнулись с энтузиазмом, текущая сумма уже превысила $800000 и Bungie выполнила свое обещание, представив уникальный тостер. Bungie продолжит благотворительную кампанию, жертвуя 10% от продаж исследовательской больнице.

Тостер Destiny станет доступен в конце этого года или начале следующего, в настоящее время можно оформить предварительный заказ по цене $84,99 и получить дополнительные бонусы — держатель для тостов и внутриигровой логотип «Обгоревшие края» Burnt Edges. Также стоит отметить, что на поверхности тостов будет присутствовать логотип Destiny 2.

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Ранее продажи своего тостера собиралась начать компания Razer, но, как отмечает The Verge, до массовой продажи разработка так и не дошла, тостер найти было крайне сложно.