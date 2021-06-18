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Текущая ситуация на рынке видеокарт могла бы улучшиться с появлением третьего игрока в лице Intel. Компания активно занимается доработкой своих игровых решений DG2 на базе архитектуры Xe-HPG и, по неофициальной информации, планирует представить 5 моделей, младшие из которых могут появиться на рынке к концу года. В списке предполагаемых моделей также присутствует шестой вариант, появление которого находится под большим вопросом — это DG2-416EU, урезанный флагманский чип с 416 исполнительными блоками.

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Сегодня один из известных информаторов (@TUM_APISAK) намекнул, что шансы появления этой модели увеличиваются — такой образец с тактовой частотой графического процессора 1,8 ГГц тестируется. Появилась даже относительная производительность новых видеокарт Intel, но без уточнения, какому тестовому пакету она соответствует.

По представленным данным, DG2-416EU на 8% медленнее Radeon RX 6700 XT и на 5% медленнее GeForce RTX 3070. Для лучшего понимания также приводятся данные DG2-128EU — эта модель на 12% быстрее GTX 1650. Если верить информации, то флагман Intel может настигнуть RTX 3080.