Продажи первых комплектов памяти DDR5 от Team Group начнутся в конце июня
Компания Team Group сообщила о скором старте продаж первого комплекта оперативной памяти DDR5. Столь раннее начало продаж стало возможным благодаря сотрудничеству с крупными производителями DRAM-чипов, материнских плат и заблаговременному началу исследовательской работы, отмечает компания.
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Крупные торговые площадки Европы в конце текущего месяца получат 32 ГБ (16×2) комплекты U-DIMM модулей с частотой 4800 МГц (PC5-38400), номинальным напряжением 1,1 В и задержками CL40-40-40-77 — спецификации соответствуют стандарту JEDEC. На странице производителя стоимость пока не указана, но ресурс Wccftech указывает на цену комплекта в $399.
Производитель указывает на совместимость с материнскими платами Intel 600-серии, обладающими поддержкой DDR5, которые вряд ли появятся в продаже до осени — предполагаемый запуск настольной линейки процессоров Intel Alder Lake-S намечен на конец октября. Также стоит отметить, что в новой линейке плат Intel поддержку DDR5 могут получить только флагманские решения на наборе системной логики Z690.
Среди достоинств DDR5 в очередной раз подчеркиваются:
- до 50% большая скорость
- схема управления питанием расположена прямо на модуле для снижения помех и более эффективного управления питанием
- удвоение банков с 16 до 32, по сравнению с DDR4, двухканальный режим реализован внутри модуля
- встроенная коррекция ошибок ECC
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