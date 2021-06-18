Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Продажи первых комплектов памяти DDR5 от Team Group начнутся в конце июня

Первыми на рынке появятся наборы объемом 32 ГБ 4800 МГц (PC5-38400).
[ ] для раздела Блоги
+
MSI RTX 3060 - цена снижена на порядок
Обвал цен 3070 Ti - падение в полтора раза с анонса
-70 000р на MSI RTX 3080 в Ситилинке
-38 000р на 14Tb Seagate
-45 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Компания Team Group сообщила о скором старте продаж первого комплекта оперативной памяти DDR5. Столь раннее начало продаж стало возможным благодаря сотрудничеству с крупными производителями DRAM-чипов, материнских плат и заблаговременному началу исследовательской работы, отмечает компания.

Источник: Team Group

реклама

 

Крупные торговые площадки Европы в конце текущего месяца получат 32 ГБ (16×2) комплекты U-DIMM модулей с частотой 4800 МГц (PC5-38400), номинальным напряжением 1,1 В и задержками CL40-40-40-77 — спецификации соответствуют стандарту JEDEC. На странице производителя стоимость пока не указана, но ресурс Wccftech указывает на цену комплекта в $399.

анонсы и реклама
-70 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке
В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate
-70 000р на 3080 Palit в Ситилинке
Gigabyte 3060 дешевле такой же 2060 на 15000р
7 видов RTX 3070 Ti в Ситилинке - все дешевле 3070 не Ti
-40 000р на 14Tb Seagate
<b>RTX 3080 Ti дешевле чем 3070 не Ti на 30 000р</b>
-45 000р на 3080 Ti Palit Gaming Pro
<b>RTX 3070 Ti в Регарде</b> дешевле всех
3080 Ti в Ситилинке намного дешевле чем 3080
-70 000р на ASUS RTX 3080 в Ситилинке
<b>Почти в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b>
-18 000р на 8Tb Seagate Barracuda
-30 000р на 14Tb Toshiba
-15 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке
-60% от цены 4Tb WD Purple

Производитель указывает на совместимость с материнскими платами Intel 600-серии, обладающими поддержкой DDR5, которые вряд ли появятся в продаже до осени — предполагаемый запуск настольной линейки процессоров Intel Alder Lake-S намечен на конец октября. Также стоит отметить, что в новой линейке плат Intel поддержку DDR5 могут получить только флагманские решения на наборе системной логики Z690.

Среди достоинств DDR5 в очередной раз подчеркиваются:

  • до 50% большая скорость
  • схема управления питанием расположена прямо на модуле для снижения помех и более эффективного управления питанием
  • удвоение банков с 16 до 32, по сравнению с DDR4, двухканальный режим реализован внутри модуля
  • встроенная коррекция ошибок ECC
Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

ddr5
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe 4.0 NVMe Patriot Viper VP4300 (VP4300-1TBM28H) объемом 1 ТБ
+
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 Super VS Radeon RX 5700 XT в связке с процессором Core i5-10600KF
5
В погоне за производительностью: видеокарты – июнь 2021
11
Обзор и тестирование корпуса XPG Starker
9
Битва игровых компьютеров: Core i7-10700F & GeForce RTX 2070 VS Ryzen 7 3700X & Radeon RX 5700
6
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: июнь 2021
40
Обзор кронштейна Arctic Z2-3D
13
Битва процессоров: Core i5-10600KF VS Core i5-9600KF VS Ryzen 5 3600X в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
7
Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: июнь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
34
Обзор и тестирование видеокарты Sapphire Nitro+ Radeon RX 6700 XT
48

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 30 тысяч рублей: июнь 2021
8 июня 2021 44
Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: июнь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
13 июня 2021 34
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: июнь 2021
15 июня 2021 40
Обзор и тестирование видеокарты Sapphire Nitro+ Radeon RX 6700 XT
12 июня 2021 48
Обзор и тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti
9 июня 2021 25
Деньги вперед: главные игры июня 2021 года
5 июня 2021 40

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Майнеры бьют тревогу - защита от майнинга в новых RTX 3060 LHR действует на все популярные алгоритмы
303
Партия видеокарт GeForce RTX 3070 Ti за 58 000р будет доступна завтра в DNS – условия и рекомендации
47
Завтра ДНС продаст новую партию RTX 3070Ti и 3080Ti — ожидает ли нас очередной провал и что с ценами
113
Российские цены на майнерскую GeForce RTX 3070 опустились на 55 000 рублей на фоне падения Эфира
26
Энтузиаст сравнил графику S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl с предыдущими играми серии
38
Windows 11 будет бесплатной для пользователей Windows 10, 8.1 и 7
22
Продажа новой партии RTX 3070Ti и 3080Ti в ДНС снова окончилась провалом — карт по 58000 руб не было
82
Шанс добычи Chia Coin поставил очередной антирекорд, а окупить вложения почти невозможно
29
Глава крупнейшего майнинг пула потребовал от Илона Маска возобновить продажу авто за Биткоины
15
Илон Маск выставил на продажу свой последний дом
20
Партнёр AMD назвал сроки снижения цен на видеокарты Radeon RX 6000 и ожидает восстановления поставок
12
Подорожание Эфира может вызвать рост цен на видеокарты GeForce 3080 в РФ и возврат к уровню 300 000р
37
Анонсирован Honor 50 SE – Dimensity 900, NFC и сервисы Google за 375 долларов
1
Майнеры скупили 700 тысяч видеокарт в первом квартале 2021 года
13
Недорогие видеокарты GeForce GTX 1660/Super вернулись в российские магазины, а скидки доходят до 15%
22
DICE поделились подробностями Battlefield 2042: бесплатный контент и интерактивность карт
2
Мошенники под видом магазина Ситилинк обманывают геймеров скидками до 100 000 р на GeForce 3080 Ti
24
Cyberpunk 2077 получила крупное обновление с десятками исправлений
20
Windows 11 без проблем работает на старых компьютерах
68
Разработчики S.T.A.L.K.E.R: Hearth of Chernobyl намекнули на новую группировку в трейлере
6

Популярные статьи

Азы фарминга криптовалюты для новичка - пулы ликвидности, DeFi и заработок на этом, обменник BiSwap
33
В погоне за производительностью: видеокарты – июнь 2021
11
Сколько FPS нужно здоровому человеку. Часть 2
39
Обзор и тестирование корпуса XPG Starker
9
Обзор ADATA XPG Spectrix D50 RGB AX4U360038G18A-DW50. Белый - это элегантно
49
Купить Windows 10 можно за 14 долларов на распродаже
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe 4.0 NVMe Patriot Viper VP4300 (VP4300-1TBM28H) объемом 1 ТБ
+
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 Super VS Radeon RX 5700 XT в связке с процессором Core i5-10600KF
5

Сейчас обсуждают

x.7
13:10
Тогда это не для тебя. Сиди жди пока миллионы на голову свалятся. Правда умрешь ты так и не дождавшись. А многие майнят с 2016-17 и там уже все отбилось на столько раз, что пальцев на двух руках не хв...
Доходы майнеров рухнули в 3 раза за месяц на фоне резкого падения стоимости Эфириума
Adam01
13:08
Если вам нравиться играть в рулетку ,то это можно сделать не входя в майнинг. Где один твит Маска может похоронить прибыльность и все вами намайненое за год. Напомните сколько сейчас стоит битокион?А ...
Доходы майнеров рухнули в 3 раза за месяц на фоне резкого падения стоимости Эфириума
Борис Копыльцов
13:07
А для 10-ки 2Гб озу с хдд диском это "тушите свет". Win11 я бы лучше назвал "Win10 SP1". //о, я же вчера 11 скачал. Надо попробовать установить. Кокраз есть лишний ноутбук с c2d e5*** с 2*2Гб озу. Ну...
Windows 11 без проблем работает на старых компьютерах
Renegade1979
13:07
Эфир уже 2 раза падал до 2100-2300. И потому неясно, отрастет опять или еще ниже гавкнет. Те кто за кулисами, точно знают, но не простые трейдеры )) а вообще он 5 раз падал, первые два было до 1700-19...
Доходы майнеров рухнули в 3 раза за месяц на фоне резкого падения стоимости Эфириума
wwr222
13:06
Ладно,я согласен,что негров и прочих цветных навалом и их мнение учитывается(хотя перкос уже явно налицо).Но с какого перепуга весь игромир,киноиндустрия без ропота легла под гомиков и воинственных фе...
В Call of Duty: Warzone появятся карточки с символикой ЛГБТ
Александр Кремлев
13:06
Перловая с тушёнкой. Родители свиноту подложили,не могли гречки сыпануть по братски...
Продажа новой партии RTX 3070Ti и 3080Ti в ДНС снова окончилась провалом — карт по 58000 руб не было
Александр Стельмах
13:05
Если нужно будет постричь майнеров, то дяди потянут крипту вверх и диванные бизнесмены побегут с новой волной и долгами скупать все карты 😄. Круговорот стрижки дурачков 🤷🏻‍♂️.
Майнеры скупили 700 тысяч видеокарт в первом квартале 2021 года
Батон322
13:05
Да не полезет она уже туземун, все, эйфория закончилась, в этот бум уже никто не поверит в неё
Доходы майнеров рухнули в 3 раза за месяц на фоне резкого падения стоимости Эфириума
Winssy
13:05
А затраты на этот 1 гигахеш вы не учитываете? Отдать своих кровных 2 100 000р. что бы в месяц иметь 50-60к такое себе..
Доходы майнеров рухнули в 3 раза за месяц на фоне резкого падения стоимости Эфириума
darses
13:03
Ох ну и каша у тебя в голове камрад ...
Продажа новой партии RTX 3070Ti и 3080Ti в ДНС снова окончилась провалом — карт по 58000 руб не было
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем