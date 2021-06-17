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Ученые разработали «Веганский паучий шелк» — экологичную альтернативу перерабатываемому пластику

Полимер может помочь увеличить производство экологически чистых упаковочных материалов.
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Исследователи Кембриджского университета создали новый материал, который может помочь решить проблемы, вызванные загрязнением окружающей среды пластиком. Полимерная пленка «веганский паучий шелк» имитирует свойства паучьего шелка и использует в структуре изолят соевого белка. Материал не подвергается химическим модификациям, метод его производства прост и энергоэффективен.

Hossein Thv, Unsplash

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Изолят соевого белка подвергается высокотемпературной и ультразвуковой обработке в водном растворе уксусной кислоты. После удаления растворителя формируется пленка с сильными связями между молекулами белковой структуры.

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Новый полимер, разлагающийся в природной среде, может помочь увеличить производство экологически чистых упаковочных материалов, а также сократить количество пластика, отправляемого на свалки. Он ляжет в основу ряда одноразовых продуктов, которые к концу года планирует представить одна из дочерних компаний Кембриджского университета.

По материалам: «Vegan spider silk» provides sustainable alternative to single-use plastics, The University of Cambridge, CC BY 4.0.

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