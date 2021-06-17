Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Исследователи Кембриджского университета создали новый материал, который может помочь решить проблемы, вызванные загрязнением окружающей среды пластиком. Полимерная пленка «веганский паучий шелк» имитирует свойства паучьего шелка и использует в структуре изолят соевого белка. Материал не подвергается химическим модификациям, метод его производства прост и энергоэффективен.

Изолят соевого белка подвергается высокотемпературной и ультразвуковой обработке в водном растворе уксусной кислоты. После удаления растворителя формируется пленка с сильными связями между молекулами белковой структуры.

анонсы и реклама -70 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке -70 000р на 3080 Palit в Ситилинке 7 видов RTX 3070 Ti в Ситилинке - все дешевле 3070 не Ti <b>RTX 3080 Ti дешевле чем 3070 не Ti на 30 000р</b> -45 000р на 3080 Ti Palit Gaming Pro -30 000р на 14Tb Toshiba <b>RTX 3070 Ti в Регарде</b> дешевле всех -22 000р на 6Tb WD Red Plus в Ситилинке 3080 Ti в Ситилинке намного дешевле чем 3080 <b>Почти в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b> -45 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming -18 000р на 8Tb Seagate Barracuda В полтора раза подешевел 10Tb Seagate -15 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке -60% от цены 4Tb WD Purple -30 000р на 14Tb Seagate

Новый полимер, разлагающийся в природной среде, может помочь увеличить производство экологически чистых упаковочных материалов, а также сократить количество пластика, отправляемого на свалки. Он ляжет в основу ряда одноразовых продуктов, которые к концу года планирует представить одна из дочерних компаний Кембриджского университета.

По материалам: «Vegan spider silk» provides sustainable alternative to single-use plastics, The University of Cambridge, CC BY 4.0.