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Тестовая сборка Windows 11 оказалась медленнее «десятки» в бенчмарках

Появились первые тесты предварительной сборки.
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Тестовая сборка Windows 11 попала в общий доступ, подтвердив намерения Microsoft представить 24 июня новую версию операционной системы. Компания отреагировала на утечку, намекнув, что изменения в финальной версии ОС будут гораздо масштабнее. По слухам, готовится новый планировщик задач, оптимизирующий работу процессоров Intel Alder Lake-S с гетерогенной архитектурой. Возможно, какие-то изменения уже внесены в тестовую сборку. Изменения производительности в новой ОС исследовал ресурс HotHardware, протестировав в ряде бенчмарков ноутбуки Dell XPS 13 9300 на базе Intel Core i7-1065G7 и Lenovo IdeaPad Slim 7 на базе AMD Ryzen 7 4800U.

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В GeekBench 5 для ноутбука на базе Intel разница находится на уровне погрешности, для AMD в Windows 11 заметно 1% ухудшение. В PCMark 10 потеря производительности в Windows 11 более существенна — Intel теряет по очкам около 3%, а AMD больше 7%. В Cibenech R23 серьезно снижается производительность в многопоточном рендеренге — около 9% для обеих систем. В 3DMark Night Raid ноутбук на базе Intel потерял чуть больше 4% производительности, для AMD изменения незначительны. Производительность браузера в Windows 11 оказалась выше, однако специалисты признались, что использовали различные версии браузера Chrome, а это сводит на нет достоверность результатов, поскольку в последних сборках были внесены улучшения в JavaScript движок.

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