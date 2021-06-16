Современная версия игровой консоли Atari VCS появилась в продаже за 300 долларов
Через три года после анонса Atari наконец-то начала продажи современной адаптации своей знаменитой игровой консоли VCS, оригинальная версия которой появилась в далеком 1977 году. В продаже появились две версии консоли: базовая под названием Onyx стоимостью $300 или All-In комплект Black Walnut за $400. All-In комплект поставляется с беспроводным джойстиком и геймпадом, отдельно их можно приобрести за $60 каждый.
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В основе Atari VCS система с SoC AMD Ryzen R1606G — два ядра с поддержкой SMT и интегрированная графика Vega 3. Приставка укомплектована оперативной памятью объемом 8 ГБ и накопителем на 32 ГБ, и то и другое можно заменить, увеличив как объем памяти, так и накопителя. Есть два порта USB 3.1 спереди и два сзади, а также порты Ethernet и HDMI 2.0. Фактически консоль представляет собой обычный ПК.
В Atari VCS встроен набор из 100 игр Atari, которые запускаются через эмулятор, есть магазин приложений, где можно купить и другие ретро игры, присутствуют веб-приложения Netflix и Disney Plus, работающие через встроенный браузер.
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