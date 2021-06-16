Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Через три года после анонса Atari наконец-то начала продажи современной адаптации своей знаменитой игровой консоли VCS, оригинальная версия которой появилась в далеком 1977 году. В продаже появились две версии консоли: базовая под названием Onyx стоимостью $300 или All-In комплект Black Walnut за $400. All-In комплект поставляется с беспроводным джойстиком и геймпадом, отдельно их можно приобрести за $60 каждый.

В основе Atari VCS система с SoC AMD Ryzen R1606G — два ядра с поддержкой SMT и интегрированная графика Vega 3. Приставка укомплектована оперативной памятью объемом 8 ГБ и накопителем на 32 ГБ, и то и другое можно заменить, увеличив как объем памяти, так и накопителя. Есть два порта USB 3.1 спереди и два сзади, а также порты Ethernet и HDMI 2.0. Фактически консоль представляет собой обычный ПК.

анонсы и реклама -70 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке -70 000р на 3080 Palit в Ситилинке 7 видов RTX 3070 Ti в Ситилинке - все дешевле 3070 не Ti <b>RTX 3080 Ti дешевле чем 3070 не Ti на 30 000р</b> -45 000р на 3080 Ti Palit Gaming Pro -30 000р на 14Tb Toshiba <b>RTX 3070 Ti в Регарде</b> дешевле всех -22 000р на 6Tb WD Red Plus в Ситилинке 3080 Ti в Ситилинке намного дешевле чем 3080 <b>Почти в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b> -45 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming -18 000р на 8Tb Seagate Barracuda В полтора раза подешевел 10Tb Seagate -15 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке -60% от цены 4Tb WD Purple -30 000р на 14Tb Seagate

В Atari VCS встроен набор из 100 игр Atari, которые запускаются через эмулятор, есть магазин приложений, где можно купить и другие ретро игры, присутствуют веб-приложения Netflix и Disney Plus, работающие через встроенный браузер.