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Иногда под геймерскими брендами именитых производителей появляются необычные продукты, получившиеся в результате неожиданного сотрудничества и не связанные с электроникой. Производители уже давно не ограничиваются атрибутикой и одеждой, выпуская даже жевательные резинки и напитки, ориентированные на киберспортсменов и просто заядлых геймеров, но, кажется, до геймерской лапши дело еще не доходило.

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Ресурс Benchlife сообщил о сотрудничестве на Тайване местного подразделения ASUS Republic of Gamers (ROG) и крупной корпорации Taiwan Tobacco and Liquor Corporation для выпуска лапши быстрого приготовления с популярными персонажами вселенной ROG, характерной для данного региона. Игроков ждут различные варианты лапши, например с курицей или говядиной, маринованной капустой, приправленные кунжутным маслом.

Лапша быстрого приготовления очень популярна среди потребителей, а Taiwan Tobacco and Liquor Corporation самый культовый бренд на Тайване и является бестселлером, отмечает Benchlife. Такое сотрудничество должно быть обречено на успех. Кроме этого, при покупке продукции ROG можно получить целую коробку лапши.