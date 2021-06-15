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В официальном сообщении генеральный директор Noctua Роланд Моссиг отметил, что «в полностью безвентиляторной демонстрационной системе NH-P1 охлаждает Intel Core i9-11900K в Prime95 на частоте более 3,6 ГГц — это большая вычислительная мощность и колоссальные 125 Вт при нулевом уровне шума!», добавив, что «создание системы с пассивным охлаждением не так просто, как создание обычной системы. Для достижения оптимальных результатов необходимо более тщательно выбирать компоненты и соблюдать определенные принципы», поэтому компания представила набор рекомендаций.





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Например, таблица совместимости с процессорами показывает, как кулер NH-P1 при пассивном и активном охлаждении с вентилятором NF-A12x25 LS-PWM справляется с различными моделями AMD и Intel. В пассивном режиме для многих флагманских процессоров не стоит рассчитывать на турбо частоты, возможны даже провалы ниже базовой частоты. С тихоходным вентилятором ситуация лучше, но максимальных турбо частот достичь не удастся. Такова цена тишины. Финальная рекомендованная стоимость составила €110.

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