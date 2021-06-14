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Google сделала Workspace и Chat бесплатными для всех

Workspace расширяет функциональность множества сервисов Google.
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Компания Google сделала сервис Workspace бесплатным. С сегодняшнего дня любой, у кого есть учетная запись Google, может использовать платформу для совместной работы и повышения продуктивности. Это современная система, объединяющая Gmail, документы, чат, комнаты и встречи. В скором времени все они будут легко умещаться в одной вкладке.

Оригинальное фото Christian Wiediger, Unsplash  

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В своем сообщении Google отмечает, что этот шаг «позволит людям оставаться на связи, объединяться и добиваться большего вместе, будь то продвижение дела, планирование воссоединения семьи, определение следующих шагов для проекта или обсуждение выбора книжного клуба в этом месяце». Для включения Workspace необходимо перейти в настройки Gmail и включить Google Chat во вкладке «Чат и Встречи».

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Google не отказывается от платной подписки и планирует представить в скором времени дополнительную услугу Workspace Individual. Это решение представит дополнительные функции, такие как «профессиональные видеоконференции, персонализированный электронный маркетинг и многое другое».

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