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Внезапно объявившаяся Sapphire Radeon RX 6900 XT LC в референсном исполнении с жидкостным охлаждением наконец-то добралась до рук китайских тестеров. По слухам, AMD работает над этой моделью и использует для нее отборные графические процессоры Navi21 XTXH с повышенными частотами и лимитами энергопотребления. Способности Navi21 XTXH мы уже видели на примере моделей ряда производителей, среди которых и Sapphire TOXIC Extreme, принявшая участие в сравнительном тестировании.

Также в тесте участвовали стандартная Radeon RX 6900 XT и NVIDIA GeForce RTX 3090 в исполнении HOF от Galax. В среднем модель с жидкостным охлаждением оказалась на 5% быстрее, чем стандартная с воздушным, но проигрывает TOXIC Extreme, на стороне которой большие частоты и лимиты.

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По неподтвержденной информации, Sapphire RX 6900 XT LC является эксклюзивной для сборщиков готовых систем. Кроме Китая эта модель пока что нигде не засветилась. Глобальная доступность в настоящее время неизвестна, однако подробности от AMD могут появиться во время предстоящей презентации FidelityFX Super Resolution, которая запланирована на 22 июня, отмечает VideoCardz.