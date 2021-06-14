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Современные высокоскоростные твердотельные накопители с интерфейсом PCIe зачастую требуют хорошего охлаждения, при его отсутствии большая и длительная нагрузка может существенно разогреть память и контроллер, что повлияет на стабильность работы и скоростные характеристики. Как правило, производительные SSD комплектуются радиаторами уже на заводе, но не всегда стандартное решение может удовлетворять владельца с технической или эстетической стороны.

Среди систем охлаждения для SSD появилась новинка от компании Thermalright, сообщает hermitage akihabara. Модель M.2 2280 PRO отличается интересной конструкцией и дизайном. Используется толстая 8-мм медная тепловая трубка, равномерно распределяющая тепло по всей конструкции из алюминиевого сплава. Геометрия пластины, которой накрыта конструкция, напоминает пилу. Никакой подсветки не предусмотрено — такое исполнение по душе многим пользователям, предпочитающим строгие сборки.

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Габариты Thermalright M.2 2280 PRO составляют 22,7×75×11,7 мм, вес 45 г, в комплекте поставляется фирменная термопрокладка. Ориентировочная цена около 15 долларов США.