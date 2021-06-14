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Запуск игровых консолей нового поколения не обошелся без активного обсуждения их дизайна, который не у всех вызвал восторг и стал основой для множества мемов. Консолям Microsoft Xbox Series досталось не меньше конкурента, их изображали в виде ракетной установки, пепельницы, гриля, газовой плиты, бензоколонки, холодильника и многого другого. Одна из шуток позже стала реальностью. Проявив самоиронию, Microsoft создала реальные холодильники в виде Xbox Series X.

Идея с холодильником Xbox не должна была достичь коммерческой реализации. Образцы были сделаны в качестве шутки, позже работающие экземпляры были отправлены медийным личностям и участвовали в совместной рекламной кампании энергетических напитков.

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Теперь Microsoft все-таки решила официально выпустить миниатюрный холодильник Xbox Mini Fridge в продажу. Холодильник показали на прошедшем мероприятии E3 Xbox & Bethesda Games Showcase. Точных характеристик не приводится, судя по изображениям, холодильник способен вместить 10 банок с напитками объемом 0,3 л. Продажи запланированы на конец 2021 года, к началу праздничного сезона.