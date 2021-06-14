Microsoft представила холодильник Xbox Mini Fridge
Запуск игровых консолей нового поколения не обошелся без активного обсуждения их дизайна, который не у всех вызвал восторг и стал основой для множества мемов. Консолям Microsoft Xbox Series досталось не меньше конкурента, их изображали в виде ракетной установки, пепельницы, гриля, газовой плиты, бензоколонки, холодильника и многого другого. Одна из шуток позже стала реальностью. Проявив самоиронию, Microsoft создала реальные холодильники в виде Xbox Series X.
реклама
Идея с холодильником Xbox не должна была достичь коммерческой реализации. Образцы были сделаны в качестве шутки, позже работающие экземпляры были отправлены медийным личностям и участвовали в совместной рекламной кампании энергетических напитков.
Теперь Microsoft все-таки решила официально выпустить миниатюрный холодильник Xbox Mini Fridge в продажу. Холодильник показали на прошедшем мероприятии E3 Xbox & Bethesda Games Showcase. Точных характеристик не приводится, судя по изображениям, холодильник способен вместить 10 банок с напитками объемом 0,3 л. Продажи запланированы на конец 2021 года, к началу праздничного сезона.
реклама
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила