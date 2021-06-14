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Microsoft представила холодильник Xbox Mini Fridge

Шутка воплотилась в жизнь, продажи холодильника в виде Xbox Series X начнутся в этом году.
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Запуск игровых консолей нового поколения не обошелся без активного обсуждения их дизайна, который не у всех вызвал восторг и стал основой для множества мемов. Консолям Microsoft Xbox Series досталось не меньше конкурента, их изображали в виде ракетной установки, пепельницы, гриля, газовой плиты, бензоколонки, холодильника и многого другого. Одна из шуток позже стала реальностью. Проявив самоиронию, Microsoft создала реальные холодильники в виде Xbox Series X.

Источник: Xbox YouTube

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Идея с холодильником Xbox не должна была достичь коммерческой реализации. Образцы были сделаны в качестве шутки, позже работающие экземпляры были отправлены медийным личностям и участвовали в совместной рекламной кампании энергетических напитков.

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Теперь Microsoft все-таки решила официально выпустить миниатюрный холодильник Xbox Mini Fridge в продажу. Холодильник показали на прошедшем мероприятии E3 Xbox & Bethesda Games Showcase. Точных характеристик не приводится, судя по изображениям, холодильник способен вместить 10 банок с напитками объемом 0,3 л. Продажи запланированы на конец 2021 года, к началу праздничного сезона.

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Виталий Shokerxxx
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все хотят есть и во всем мире такие цены. все тру парни тут сидят. и дефицит даже после майнинга будет огромный мощностей нету столько чтоб хомяков накормить.
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Денис Ракитов
12:52
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12:51
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Стали известны системные требования S.T.A.L.K.E.R. 2 – 150 Гб и Radeon RX 580 на минималках
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S76256213
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Дым Туман
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Павел Москалев
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12:49
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