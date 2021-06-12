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Игровая консоль Xbox Series S гораздо компактнее своего старшего брата, что конечно же делает ее более удобной для транспортировки. Будь у приставки небольшой дисплей, ее можно было бы использовать для развлечений во время загородных поездок и во множестве других сценариев. Об этом задумался стартап Upspec Gaming и создал модульный блок xScreen, который делает приставку Xbox Series S похожей на ноутбук.

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xScreen оснащен складным 11,6-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1080p и частотой обновления 60 Гц, а также динамиком мощностью 5 Вт. Модуль соединяется с игровой приставкой через порты HDMI и USB, фиксируясь парой специальных боковых креплений. Дополнительных кабелей для соединения и питания дисплея не требуется, но необходимость подключения самой консоли к источнику питания никуда не делась — аккумулятора тут конечно же нет. Вес блока составляет 695 грамм, вес всей конструкции в совокупности с Xbox Series S превысит 2,6 кг.

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Тестовую партию xScreen уже раскупили, в скором времени устройство появится на Kickstarter, его ожидаемая стоимость составит около 250 долларов США.