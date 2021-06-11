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На взлом корпоративной сети EA хакеры потратили 10 долларов

Что можно было приобрести на эти деньги, чтобы попасть в защищенную сеть огромной компании?
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RTX 3070 Ti в Ситилинке
<b>RTX 3070 Ti в Регарде</b> дешевле всех
-45 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming
-30 000р на RTX 3070 в Ситилинке
-75 000р на RTX 3080 Gigabyte в Ситилинке
-22 000р на 6Tb WD Red Plus в Ситилинке
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Как стало известно накануне, вскоре после показа первого трейлера Battlefield 2042 компания Electronic Arts (EA) подверглась хакерской атаке, в результате которой злоумышленники завладели исходным кодом движка Frostbite и ряда проектов на его основе.

Оригинальное фото Bermix Studio, Unsplash

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Сегодня появились интересные подробности взлома, а именно бюджет всего этого мероприятия, который, по данным ресурса VICE, не превышает 10 долларов США — именно столько потребовалось хакерам для покупки cookie-файла одного из сотрудников компании.

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3080 Ti в Ситилинке намного дешевле чем 3080
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В дальнейшем это позволило получить доступ к корпоративным каналам компании в мессенджере и запросить от лица сотрудника ключи для авторизации в корпоративной сети, придумав банальную историю с потерей мобильного телефона. Сложно поверить, что все было настолько просто и внутренняя поддержка компании ничего не заподозрила, но это было действительно так, если верить данным VICE, которые указывают на подтверждение приведенной информации со стороны хакеров и EA.

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