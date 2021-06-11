Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Как стало известно накануне, вскоре после показа первого трейлера Battlefield 2042 компания Electronic Arts (EA) подверглась хакерской атаке, в результате которой злоумышленники завладели исходным кодом движка Frostbite и ряда проектов на его основе.

Сегодня появились интересные подробности взлома, а именно бюджет всего этого мероприятия, который, по данным ресурса VICE, не превышает 10 долларов США — именно столько потребовалось хакерам для покупки cookie-файла одного из сотрудников компании.

анонсы и реклама -25 000р на 3070 ASUS в Ситилинке -45 000р на 3080 Ti Palit Gaming Pro 3080 Ti в Ситилинке намного дешевле чем 3080 <b>Почти в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b> -25 000р на 3070 MSI Gaming -18 000р на 8Tb Seagate Barracuda В полтора раза подешевел 10Tb Seagate <b>3080Ti</b> в составе компа дешевле чем обычная 3080 -15 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке -60% от цены 4Tb WD Purple -30 000р на 14Tb Toshiba -30 000р на 14Tb Seagate <b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung -50 000р на 6900XT - цены пошли вниз

В дальнейшем это позволило получить доступ к корпоративным каналам компании в мессенджере и запросить от лица сотрудника ключи для авторизации в корпоративной сети, придумав банальную историю с потерей мобильного телефона. Сложно поверить, что все было настолько просто и внутренняя поддержка компании ничего не заподозрила, но это было действительно так, если верить данным VICE, которые указывают на подтверждение приведенной информации со стороны хакеров и EA.